شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الأندية تدعو لاجتماع حسم شكل الدورى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف ثروت سويلم المتحدث باسم رابطة الدوري الممتاز وعضو الرابطة،أنه سيتم توجيه الدعوة إلي 18 ناديا لاجتماع خلال الايام المقبلة من أجل حسم شكل مسابقة الدوري الممتاز في الموسم الجديد المقررانطلاقه 25 أكتوبر.

وجهز عامر حسين أكثر من سيناريو للدوري الموسم المقبل سواء باقامته من دور واحد أومجموعتين لعرضه علي الأندية.

كلفت رابطة الأندية عامرحسين عضو رابطة الأندية والمشرف علي لجنة المسابقات بوضع جدول الدوري الممتاز خلال الساعات المقبلة، واتفق مسؤولو رابطة الأندية المحترفة على اختيارثروت سويلم المديرالتنفيذي السابق اتحاد الكرة وعضو الرابطة متحدثا رسميا باسم الرابطة.

وأسفرت انتخابات رابطة الأندية علي اختيار أحمد دياب رئيسا للرابطة و معه عماد متعب نائب وعضوية كلا من ثروت سويلم و عامر حسين و صفي الدين بسيوني وشريف صالح و خالد رفعت.

من ناحية اخري،تتجه النية داخل اتحاد الكرة علي استكمال بطولة كأس مصر وانهائها قبل بطولة الدوري علي ان يتم تأجيل بطولة الدوري عن 25 اكتوبروانطلاقه نهاية الشهر أو الاول من نوفمبر.