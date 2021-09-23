شكرا لقرائتكم خبر عن ميكيسونى المكسب الوحيد للأهلى من السوبر المصرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الموزمبيقى لويس ميكيسونى جناح الأهلى الجديد مستوى مرضى فى الوقت الذى شارك فيه خلال مباراة السوبر المصرى ضد طلائع الجيش، والتى خسرها فريقه بركلات الترجيح بنتيجة 3 / 2، حيث كان اللاعب المكسب الوحيد للفريق الأحمر من موقعة السوبر.

وظهر ميكيسونى بشكل جيد فى التحركات واستلام الكرة ومحاولة الاستعانة بمهارته الفردية، لكن كان ينقصه الانسجام مع باقى زملائه باعتبارها أول مباراة رسمية له مع الأهلي بخلاف رفع معدل لياقته البدنية بسبب طول فترة الراحة التي حصل عليها اللاعب منذ نهاية الدوري التنزاني.

وانضم ميكيسونى للأهلى قادما من سيمبا التنزانى فى صفقة كلفت خزينة الأهلى 900 ألف دولار، بخلاف ما سيحصل عليه اللاعب، وقدم مردودا طيبا فى الأوقات التى شارك بها خلال اللقاء وحاول مساعدة زملائه بشكل أفضل.

ودفع موسيمانى بالوافد الجديد ميكيسونى ليكون أول تغييرات الأهلى فى السوبر المصرى على حساب طاهر محمد طاهر، ولعب دورا مهما فى تفعيل الدور الهجومى لفريقه في النصف ساعة الأخيرة من عمر المباراة، رغم خروجها بالتعادل السلبي والاحتكام إلى ركلات الترجيح التي حسمها فريق طلائع الجيش لصالحه.