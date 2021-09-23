كرة يد.. تعرف على موعد القمة بين الأهلي والزمالك والقناة الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

يقام اليوم الخميس قمة كرة اليد بين الأهلي والزمالك، في إطار منافسات الجولة الثالثة ببطولة الدوري، حيث تقام هذه المواجهة على "صالة هيئة قناة السويس".

ويرغب الأهلي في تعويض خسارته في بطولة السوبر الأفريقي أمام الزمالك، حيث من المقرر أن تقام القمة في تمام الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

ومن المقرر أن تنقل المباراة عبر صفحة الاتحاد المصري لكرة اليد على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وصفحة القناة عبر "يوتيوب".

وكان الزمالك افتتح مشواره في طريق الحفاظ على الدوري بالفوز على هيليوبليس والشمس، في المقابل فاز الأهلي على البنك الأهلي وأكتوبر.