تقارير تكشف تطورات صفقة انتقال الكرتي لبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

كشفت تقارير صحفية مغربية، أن نادي بيراميدز يتمسك بالتعاقد مع نجم الوداد البيضاوي وليد الكرتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

اسم الكرتي ارتبط مؤخرًا بالانتقال لصفوف بيراميدز والزمالك وهذا ما صرح به سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد البيضاوي.

وأفادت صحيفة "المنتخب" المغربية، أن نادي بيراميدز قدّم عرضًا بقيمة مليون و700 ألف دولار لجلب وليد الكرتي إلا أن النادي المغربي لم يعط الضوء الأخضر لحسم الصفقة.

وأضافت الصحيفة، أن سعيد الناصيري لا يمانع من رحيل الكرتي بشرط الحصول على عرض مالي مناسب لاسم الوداد وقيمة اللاعب.

وأشارت الصحيفة، إلى أن مسئولي بيراميدز يرغبوا في حسم الصفقة وإلا البحث عن بدائل آخرى.

جدير بالذكر أن نادي بيراميدز حسم صفقتين حتى هذه اللحظة من خلال ضم فخر الدين بن يوسف بعد نهاية عقده مع الإسماعيلي، والتعاقد مع عبد الله مجدي لاعب مصر المقاصة السابق.