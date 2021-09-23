شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات اليوم الخميس والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - الخميس 23 سبتمبر 2021

تقام مساء اليوم الخميس 23 سبتمبر/ أيلول 2021، عدة مباريات هامة في الدوريات الأوروبية والعربية.



وسيكون عشاق كرة القدم على موعد مع مباريات مهمة في الدوري الإيطالي والإسباني والإماراتي والسعودي.

سيكون برشلونة مطالبا بتحقيق الفوز حينما يحل ضيفا على قادش، في الجولة السادسة من الدوري الإسباني.

وتنطلق المباراة في الساعة 11 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 12 ليلا بتوقيت أبوظبي، العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ومن المنتظر أن تنقل مباراة برشلونة وضيفه غرناطة على قناة "بي إن سبورتس بريميوم 1".

يستضيف فريق سامبدوريا، نظيره نابولي في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي، مساء الخميس.

وتنطلق المباراة في الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي.

يمكن مشاهدة مباراة سامبدوريا ونابولي عن طريق القناة الرسمية للدوري الإيطالي على موقع "يوتيوب".

يواجه فريق روما، نظيره أدوينيزي في الجولة الخامسة من الدوري الإيطالي، مساء الخميس 23 سبتمبر.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 9.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 10.45 مساء بتوقيت أبوظبي.

مباراة روما وأودينيزي ستذاع عن طريق القناة الرسمية للدوري الإيطالي على موقع "يوتيوب".

يسعى النصر لنسيان أحزانه بعد خسارته أمام الاتحاد، حين يستقبل فريق الباطن في الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 6.25 مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 7.25 مساء دقيقة بتوقيت أبوظبي.

وتقرر نقل المباراة المنتظرة بين النصر والباطن عبر قناة "SSC1 HD".

موعد مباراة الفيحاء والأهلي في الدوري السعودي والقنوات الناقلة

يواجه الأهلي، مضيفه الفيحاء في الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين، باحثا عن تحقيق فوزه الأول بالمسابقة هذا الموسم.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت أبوظبي.

وتقرر نقل المباراة المنتظرة بين الفيحاء والأهلي عبر قناة "SSC 5".

يصطدم الشباب، بنظيره الهلال في "ديربي الرياض"، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري السعودي للمحترفين.

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 8.25 مساء بتوقيت مكة المكرمة، 9.25 مساء بتوقيت أبوظبي.

وتقرر نقل مباراة "ديربي الرياض" بين الشباب والهلال عبر قناة "SSC1 HD".

وضمن الجولة الخامسة من الدوري الإماراتي، يواجه فريق العروبة، العين، متصدر المسابقة، مساء الخميس.

وتبدأ المباراة في تمام الساعة 5.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 6.45 مساء بتوقيت أبوظبي.

وتذاع المباراة عبر قنوات أبوظبي الرياضية ودبي الرياضية والشارقة الرياضية.

موعد مباراة اتحاد كلباء والوصل في الدوري الإماراتي والقنوات الناقلة

يستضيف فريق اتحاد كلباء، نظيره الوصل في الجولة الخامسة من الدوري الإماراتي.

المواجهة ستبدأ في تمام الساعة 5.45 مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة 6.45 مساء بتوقيت أبوظبي.

ويمكن متابعة المباراة عبر قنوات أبوظبي الرياضية ودبي الرياضية والشارقة الرياضية.

تقام قمة الوحدة وشباب الأهلي في الجولة الخامسة من الدوري الإماراتي، مساء الخميس.

وتنطلق في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة، الساعة التاسعة مساء بتوقيت أبوظبي.

وتذاع المباراة عبر قنوات أبوظبي الرياضية ودبي الرياضية والشارقة الرياضية.