ما هو مواعيد مباريات مان يونايتد مع الثلاثي الكبير في البريميرليج؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن تغيير مواعيد 3 مباريات للفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.



وقال نادي مانشستر يونايتد في بيان عبر موقعه الرسمي إن مواعيد مباراة الفريق مع مانشستر سيتي سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز قد تم تعديلها بسبب حقوق البث التلفزيوني.

وتقرر تعديل موعد لقاء ديربي مانشستر المقرر له السبت 6 نوفمبر/تشرين الثاني، بين مان يونايتد ومان سيتي في ملعب أولد ترافورد ليقام في الثانية عشر والنصف ظهراً بتوقيت جرينتش وينقل عبر قناة "بي تي سبورت".

وبحسب البيان فإن هذه التعديلات تمت الموافقة عليها بالاتفاق مع الشرطة الإنجليزية والأندية والقنوات الناقلة.

وفي الإطار نفسه سيتم تأخير موعد لقاء تشيلسي ومان يونايتد في ستامفورد بريدج من السبت 27 نوفمبر إلى الأحد 28 من نفس الشهر، على أن ينطلق في الرابعة والنصف.

وسيترتب على هذا التعديل تغيير موعد لقاء مان يونايتد وأرسنال يوم 30 نوفمبر بموعد جديد سيتحدد لاحقاً.

وأخيراً سيبقى موعد لقاء واتفورد يوم 20 نوفمبر في الموعد نفسه.