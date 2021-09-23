الارشيف / اخبار الرياضه

ما هو مواعيد مباريات مان يونايتد مع الثلاثي الكبير في البريميرليج؟

0 نشر
متابعات_اليمن العربي 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هو مواعيد مباريات مان يونايتد مع الثلاثي الكبير في البريميرليج؟ والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 23 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن تغيير مواعيد 3 مباريات للفريق في الممتاز خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

 

وقال نادي مانشستر يونايتد في بيان عبر موقعه الرسمي إن مواعيد مباراة الفريق مع مانشستر سيتي سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز قد تم تعديلها بسبب حقوق البث التلفزيوني.

 

وتقرر تعديل موعد لقاء ديربي مانشستر المقرر له السبت 6 نوفمبر/تشرين الثاني، بين مان يونايتد ومان سيتي في ملعب أولد ترافورد ليقام في الثانية عشر والنصف ظهراً بتوقيت جرينتش وينقل عبر قناة "بي تي سبورت".

 

وبحسب البيان فإن هذه التعديلات تمت الموافقة عليها بالاتفاق مع الشرطة الإنجليزية والأندية والقنوات الناقلة.

 

وفي الإطار نفسه سيتم تأخير موعد لقاء ومان يونايتد في ستامفورد بريدج من السبت 27 نوفمبر إلى الأحد 28 من نفس الشهر، على أن ينطلق في الرابعة والنصف.

 

وسيترتب على هذا التعديل تغيير موعد لقاء مان يونايتد وأرسنال يوم 30 نوفمبر بموعد جديد سيتحدد لاحقاً.

 

وأخيراً سيبقى موعد لقاء واتفورد يوم 20 نوفمبر في الموعد نفسه.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا