شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يجهز ميكيسونى للمشاركة أساسيا أمام إنبى بالكأس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز بيتسو موسيماني الموزمبيقي لويس ميكيسوني جناح الفريق الأحمر للمشاركة أساسيا في مباراة فريقه أمام إنبي يوم السبت المقبل في دور الـ16 لبطولة كأس مصر، والتي ستجمعهما على استاد الإسكندرية.

وشارك ميكيسوني بديلا في مباراة فريقه أمام طلائع الجيش بمباراة السوبر المصري وظهر بشكل مرضي ولكن ينقصه الانسجام وارتفاع معدل لياقته البدنية مع الفريق الأحمر في الفترة القادمة.

وقرر مسئولو النادي الأهلي خصم مبلغ ثلاثمائة ألف جنيه من كل لاعب بالفريق الأول، وخصم مثلهم من مدير الكرة وكل عضو بالجهاز الفنى، انطلاقا من ثوابت النادي وفي ظل الدعم الكبير الذي يتم توفيره لمنظومة الفريق الأول لكرة القدم لتحقيق طموحات الأهلي وجماهيره.

كما قرر مسئولو النادي الأهلي خصم نسبة من بقية أعضاء الجهاز الإداري والطبي وفقا لرواتبهم، وذلك بعد أداء الفريق في مباراة السوبر مساء الثلاثاء، والذي لم يكن يتناسب على الإطلاق مع القدرات الفنية الكبيرة التي يمتلكها هؤلاء اللاعبون وجهازهم الفني والإداري والطبي.

كما قرر مسئولو الأهلي اتخاذ بعد الإجراءات الأخرى في ذات الاتجاه لحين عودة كل عنصر لتقديم المردود الذي يستحقه النادي وجماهيره.