شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث حلول أزمة النقاز .. والتونسي يرفض الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبحث إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب الحلول المقترحة لأزمة حمدي النقاز الظهير الأيمن التونسي للفريق وذلك عقب صدور حكم من المحكمة الرياضية الدولية بقبول طعن الزمالك وإلغاء الغرامة الموقعة علي النادي والبالغة مليون و300 الف دولار لصالح اللاعب، والتي كانت سببا في التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وكشف مصدر داخل الزمالك أن هناك حلان فقط للازمة وهما أما أن يفسخ الزمالك عقده بالتراضي مع اللاعب علي أن يقوم النقاز برد المبالغ التي حصل عليها من النادي، أو خروج النقاز لاي نادي داخل مصر علي سبيل الإعارة لحين حل أزمة منع الزمالك من القيد ثم يتم قيده في قائمة الفريق علي ان يتم عرضه للبيع في يناير المقبل.

ويري مسئولو الزمالك أن هناك صعوبة في حل الازمة وديا مع اللاعب خاصة أن محاميه المح لمسئولي الزمالك أن أزمة عدم القيد تخص نادي الزمالك وان اللاعب ابدى حسن نية بالتنازل عن مستحقاته القديمة قبل قبول الطعن، وبناء عليه فان اللاعب يرفض تماما فكرة إنهاء التعاقد وديا.

من جانبه كشف مصدر مقرب من اللاعب أن النقاز يرفض فكرة اعارته لاي نادي في مصر، مؤكدا أن اللاعب سيقوم بفسخ تعاقده من طرف واحد في حالة عدم حل أزمة القيد وإصرار الزمالك علي اعارته .

وقال المصدر ان اللاعب لو كان يرغب في الانتقال لاي نادي داخل مصر كان سيوقع معهم قبل الزمالك وقت أن كان غير متعاقد مع أندية عقب فسخ تعاقده مع الترجي، مضيفا أن أزمة القيد قد تزيد من صعوبة الموقف بين الزمالك واللاعب.