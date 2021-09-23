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بعد شطب الأندية المتغيبة.. الاتحاد اليمني يصدر جدولًا جديدًا للدوري

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المنامة - ياسر ابراهيم - بعد شطب الأندية المتغيبة.. الاتحاد اليمني يصدر جدولًا جديدًا للدوري

يمن شباب نت - متابعات

الخميس, 23 سبتمبر, 2021 - 01:35 صباحاً

أصدر الاتحاد اليمني لكرة القدم، الأربعاء، الجدول المعدل لبطولة دوري الدرجة الأولى، بعد شطب فرق العاصمة المؤقتة "عدن" من جدول المباريات، إثر تغيبها عن مواجهات الجولتين الأولى والثانية.
 
وتقام البطولة بعد توقف تجاوز السنوات الست، في محافظتي حضرموت وشبوة، وقُسمت فرقها إلى مجموعتين، الأولى تتكون من 6 فرق بعد شطب التلال من عدن، بينما أصبحت الثانية تضم 5 فرق، عقب شطب الوحدة والشعلة من عدن أيضا.
 
 وبحسب تعميم الاتحاد اليمني لكرة القدم، الصادر الثلاثاء، سيلعب صاحب المركز الأخير في المجموعة الأولى مباراة فاصلة مع نظيره في الثانية، لتسمية الفريق الرابع الذي سيرافق فرق عدن في الهبوط إلى الدرجة الثانية.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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