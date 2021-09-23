شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى: مش متخانق مع صلاح.. وهذا سبب "لقطة" مصطفى محمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام البدرى، المدير الفنى السابق للمنتخب الوطنى، أنه ليس هناك أى مشاكل مع النجم محمد صلاح، لاعب المنتخب والمحترف فى صفوف ليفربول، مضيفا: "تواصلت معه مؤخراً بعد هدفه الأخير، كما أن صلاح لم يتدخل في اختيارات قائمة المنتخب، وإذا كانت علاقتى ليست جيدة بصلاح فكيف منحته (شارة القيادة) بموافقة اللاعبين الكبار".

وقال البدرى فى تصريحات تليفزيونية: "كيف يقال إن اللاعبين الكبار غضبوا لتولى صلاح الشارة وقد تألق حجازى وكذلك عبد الله السعيد"، وأضاف أنه لا صحة أن صلاح كان يطلب تواجد لاعبين بعينهم فى قائمة المنتخب.

وبالانتقال إلى مصطفى محمد، كشف البدرى: "لقطة اللاعب وما يقال إنها ضدى وموجهة لى، فاللاعب خرج وصرح بأنه كان مضغوطا، بالإضافة إلى أن الهدف تم تسجيله فى وقت متأخر".

وتساءل المدير الفنى السابق للمنتخب عما هى المشكلة مع مصطفى محمد ليفعل هذا معى، وأضاف البدرى: "كنت أتفهم تأخر وصوله بعد مباراة أنجولا، بالإضافة إلى إشراكه أمام الجابون وتسجيله هدف تعادل الفراعنة".