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ننشر القائمة الدولية للحكام فى الموسم الجديد

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القاهرة - سامية سيد - استقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة على أسماء القائمة الدولية للحكام، والتى سيتم إرسالها إلى الاتحاد الأفريقى  والدولى خلال ساعات، حيث إن آخر موعد سيكون يوم 1 أكتوبر، وجاءت قائمة حكام الساحة كالتالى:

 

١- إبراهيم نور الدين 

٢- محمود البنا 

٣- محمد عادل 

٤- محمد معروف 

٥- أحمد الغندور 

٦- أمين عمر 

٧- محمود ناجي  بدلا من جهاد جريشة

 

الحكام المساعدون 

١- محمود أبو الرجال 

٢- أحمد حسام طه 

٣- سمير جمال 

٤- هاني عبد الفتاح 

٥- أحمد توفيق طلب 

٦- يوسف البساطي 

٧- سامى هلهل أو عمر فتحى بدلا من تحسين أبو السادات

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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