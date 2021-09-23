شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر القائمة الدولية للحكام فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة على أسماء القائمة الدولية للحكام، والتى سيتم إرسالها إلى الاتحاد الأفريقى والدولى خلال ساعات، حيث إن آخر موعد سيكون يوم 1 أكتوبر، وجاءت قائمة حكام الساحة كالتالى:
١- إبراهيم نور الدين
٢- محمود البنا
٣- محمد عادل
٤- محمد معروف
٥- أحمد الغندور
٦- أمين عمر
٧- محمود ناجي بدلا من جهاد جريشة
الحكام المساعدون
١- محمود أبو الرجال
٢- أحمد حسام طه
٣- سمير جمال
٤- هاني عبد الفتاح
٥- أحمد توفيق طلب
٦- يوسف البساطي
٧- سامى هلهل أو عمر فتحى بدلا من تحسين أبو السادات