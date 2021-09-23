شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر القائمة الدولية للحكام فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقرت لجنة الحكام باتحاد الكرة على أسماء القائمة الدولية للحكام، والتى سيتم إرسالها إلى الاتحاد الأفريقى والدولى خلال ساعات، حيث إن آخر موعد سيكون يوم 1 أكتوبر، وجاءت قائمة حكام الساحة كالتالى:

١- إبراهيم نور الدين

٢- محمود البنا

٣- محمد عادل

٤- محمد معروف

٥- أحمد الغندور

٦- أمين عمر

٧- محمود ناجي بدلا من جهاد جريشة

الحكام المساعدون

١- محمود أبو الرجال

٢- أحمد حسام طه

٣- سمير جمال

٤- هاني عبد الفتاح

٥- أحمد توفيق طلب

٦- يوسف البساطي

٧- سامى هلهل أو عمر فتحى بدلا من تحسين أبو السادات