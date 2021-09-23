شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات أوراكل نت سويت للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق اليوم الخميس، منافسات بطولة أوراكل نت سويت للاسكواش، التى تستضيفها سان فرانسيسكو بالولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة بين 23 إلى 27 سبتمبر الجارى.

وتستمر منافسات اليوم الأول على مدار يومي 23 و24 سبتمر حيث جاءت مباريات اليوم كالتالي:

نوران جوهر و الكندية هولي نوتون

سلمى هاني والكندية دانييل لوترينو

هانيا الحمامي والأمريكية أوليفيا كلاين

فيما جاءت منافسات الرجال كالتالي:

محمد الشوربجي ومحمد أبو الغار

كريم عبد الجواد وميجيل رودريجيز

وكشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش، كشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن التصنيف الجديد للاعبات فى شهر سبتمبر الجاري، وواصلت نور الشربيني هيمنتها على صدارة التصنيف للشهر الحادى عشر على التوالى، لتبتعد بها عقب تتويجها مؤخراً ببطولة بريطانيا المفتوحة للإسكواش التى أقيمت فى أغسطس الماضى.

كما كشفت رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش "PSA" عن التصنيف الجديد للاعبين لشهر سبتمبر الجارى، واستعاد البطل المصرى على فرج، لاعب وادى دجلة، صدارة التصنيف العالمى بعد خسارته للمركز الأول لمدة شهر واحد تصدر فيه محمد الشوربجى تصنيف الاسكواش، وكان على فرج قد حصد وصافة بطولة بريطانيا المفتوحة للاسكواش، بينما ودع الشوربجى البطولة من نصف النهائي ليتراجع عن صدارة التصنيف ويحتل المركز الثانى.