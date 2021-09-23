رمضان السيد: موسيماني غير قادر على معالجة أخطائه

الشارقة - اميمة ياسر - أكد رمضان السيد، نجم الأهلى السابق، أن الأهلى سوف يفقد بطولات عديدة خلال الفترة المقبلة بسبب أخطاء الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني.

وقال السيد فى تصريحات لبرنامج "البريمو"، مع الإعلامي إسلام صادق، المذاع على قناة ":"TEN "إذا استمر موسيماني دون أن يصلح من الأخطاء سوف يتسبب فى خسارة الأهلى العديد من البطولات خلال الفترة القادمة، وكنت أكثر المؤيدين للمدير الفني الجنوب أفريقي منذ توليه مسؤولية تدريب الفريق".

وأضاف: "موسيماني غير قادر على معالجة أخطائه مباراة تلو الأخري، ومن غير المعقول أن يكون هناك فرصتين للنادى الأهلي خلال 120 دقيقة أمام طلائع الجيش، ولا يوجد ربط فى الجانب الهجومى على الاطلاق".