شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى يكشف سبب رفض التقدم بالاستقالة من تدريب المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف حسام البدرى، المدير الفنى السابق للمنتخب الوطني، عن أسباب رفضه التقدم بالاستقالة من منصبه، حيث أكد أنه كان لديه أحلام كثيرة من أجل جماهير الكرة المصرية، ولكن تعرض للظلم بقرار إقالته من اتحاد الكرة.

وقال البدرى فى تصريحات تليفزيونية: "في مصر كنت أحلم بأن يتواجد المنتخب في مونديال 2022"، مضيفا: "طُلب منى تقديم الاستقالة ورفضت لسبب واحد وهو إيمانى أن المنتخب سيتأهل إلى كأس العالم".

وأشار البدري إلى أنه غير محسوب على عمرو الجنايني كما يدعى البعض، مضيفا: "ولكن علاقتي جيدة بالجميع ولا توجد مشكلات بيني وبين أى فرد من اللجان التى كلفت برئاسة اتحاد الكرة".