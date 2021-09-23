شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى: كيروش يتقاضى 3 أضعاف راتبى وضغط الدورى أثر على المنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبدى حسام البدري، المدير الفني السابق لمنتخب مصر الأول، أسفه على طريقة رحيله عن تدريب الفراعنة، قائلا: "لو كنت أعلم أن نهاية تدريبي لمنتخب مصر ستكون بهذا الشكل لما وافقت على تولى المهمة".

وكشف البدري في تصريحات تليفزيونية أنه تنازل عن أمور كثيرة وتحمل الكثير من الصعاب من أجل جماهير الفراعنة، مشيرًا إلى أنه كان لا بد أن يرفض الصعاب التي واجهها، قائلا: "الصعوبات التى مررت بها لن تجدها مع المدرب الأجنبي، ستكون موجودة مع المدير الفني المصري فقط".

وواصل المدير الفني السابق للمنتخب الوطني: "هل سمع أحد أو تمت مناقشة راتب المدير الفني الأجنبي الحالي، بالتأكيد لا، رغم أن راتبي لا يمثل نسبة 30 أو 40% من راتب المدرب الأجنبي الحالي كارلوس كيروش، ولكن منذ أن توليت المسئولية وراتبي تتم مناقشته كل يوم".

وأكمل البدرى: "عندما تجد تواريخ وجداول مباريات موضوعة بهذا الشكل الصعب فتصبح بين خيارين إما تترك المركب وإما أن تقبل، قررت خوض المباريات بلاعبين لا يمتلكون الخبرة الدولية في بعض الأوقات، ومع ذلك حققت كل الأهداف ولعبت 8 مباريات رسمية لم أتعرض لأى هزيمة ولم يتحدث أحد عن تلك الإيجابيات".

واختتم البدري تصريحاته: "التركيز الأكبر من اتحاد الكرة كان على إنهاء بطولة الدوري في أسرع وقت، وهذا عاد بالسلب على المنتخب".