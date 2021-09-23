شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى: لماذا يوجه مصطفى محمد الألفاظ السيئة لى.. ماذا فعلت؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث حسام البدري، المدير الفني السابق لمنتخب مصر، عن أزمة مصطفى محمد خلال آخر مباراة للمنتخب أمام الجابون، قائلا: "لا يستطيع أحد أن يشكك فى سيطرتى على غرفة الملابس، وفي تاريخى كله معروف أننى أسيطر بجانب حب اللاعبين".

وأوضح البدري: "مصطفى محمد تأخر عن مجيئه للمعسكر وعندما سُئلت قلت إننى متفهم موقفه وقلت إنه من الصعب أن يشارك، وبالتالى لو أنا علاقتى كانت غير جيدة به فكيف شارك فى المباراة الثانية ويحرز هدفًا؟".

وقال البدري في تصريحات تليفزيونية: "قد يكون هناك اختلاف في وجهات النظر الفنية، ولكن يسود الأمر الاحترام، وهذا حدث طوال مسيرتي ومع الأهلي ومع نجوم كبار، ولكن لم أفقد السيطرة، ومصطفى محمد نفسه خرج وقال إنه كان متوترا لأنه أحرز الهدف في وقت متأخر، الناس تقول إنه كان يوجه ألفاظه للمدرب، لماذا أصلا يتم توجيهها لي؟ ماذا حدث مني؟!".

وتابع البدري: "علاقتى بمحمد صلاح جيدة، ولو كانت علاقتي به غير جيدة كما تردد كيف تم اختياره قائدا للمنتخب بموافقة اللاعبين الكبار، كان معه عناصر في المنتخب قديمة مثل عبد الله السعيد وحجازي والنني، وجميعهم يستحقون ارتداء الشارة، ولكن الفكرة كانت أن يكون قائد المنتخب مستقرا دائمًا في التشكيل الأساسي بالملعب، بالإضافة إلى نجومية صلاح وإنجازاته، ونجد أن هناك منتخبات كثيرة جدًا تعطي الشارة لنجم الفريق".