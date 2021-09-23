شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى: أحمد رفعت امتنع عن التدريب ورفض تسليم جواز سفره لإدارى الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمد الخولى، نائب رئيس النادى المصرى، أن أحمد رفعت لاعب الفريق امتنع عن خوض التدريب الخاص بالفريق، فى ظل تمسكه بالرحيل بالإضافة إلى رفضه منح جواز سفره إلى إدارى الفريق.

وأضاف الخولى فى تصريحات لبرنامج مساء أون، الذى يذاع على قناة أون تايم سبورت، أنه تم التأكيد من قبل أن رفعت ليس للبيع، خاصة أن عقده سارٍ ولم ينتهٍ مع الفريق، بل يتبقى فيه موسمان.

وأشار الخولى إلى أنه يتعجب من المفاوضات التى يقودها البعض مع اللاعب رغم عدم وصول عروض رسمية لضمه، قائلا: "حتى حال وصول عروض رسمية فلم يتم الاستغناء عن اللاعب فى ظل الحاجة إلى جهوده الفترة المقبلة".