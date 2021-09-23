شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يهنئ طلائع الجيش بلقب السوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه النادي المصري البورسعيدي التهنئة لنادي طلائع الجيش، بعد تتويجه بلقب كأس السوبر المصري، فى اللقاء الذى جمع الأهلي مع طلائع الجيش، مساء الثلاثاء الماضى، على ملعب برج العرب، بالإسكندرية، وانتهى بخسارة الأحمر للقب.

وقال المصري في بيان عبر صفحته الرسمية على تويتر: "مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية يهنئ نادي طلائع الجيش ومسئولي جهاز الرياضة العسكري بحصوله على لقب كأس السوبر المصري للمرة الأولى فى تاريخه".

وتوّج فريق طلائع الجيش ببطولة السوبر المصري للمرة الأولى في تاريخه بعد الفوز على الأهلي بركلات الجزاء الترجيحية 3/2 خلال المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، باستاد برج العرب فى السوبر المصرى، ليلجأ الفريقان إلى ضربات الجزاء الترجيحية. ولجأ الأهلي وطلائع الجيش إلى ضربات الجزاء الترجيحية بعد أنتهاء الوقت الاصلي والإضافي بالتعادل السلبي.

وضم تشكيل الأهلى، كلاً من: محمد الشناوى وأكرم توفيق وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلى معلول وحمدى فتحى وعمرو السولية ومحمد مجدى أفشة وحسين الشحات وطاهر طاهر ومحمد شريف.

فيما ضم تشكيل طلائع الجيش الذي أعلنه عبد الحميد بسيوني المدير الفني لطلائع الجيش كلاً من: محمد بسام في حراسة المرمى ، علي الفيل، خالد سطوحي، محمد ناصف، حسن مجدي في الدفاع، وأحمد عبد الرحمن زولا مهند لاشين، عمرو السيسي في الوسط، وأحمد سمير، عبد الرحمن شيكا، ميدو جابر في الهجوم.