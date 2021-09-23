شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك: غير راضين عن عقوبة شيكابالا رغم تخفيفها واللائحة فى صف اللاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد طارق جبريل، أمين صندوق نادي الزمالك، أنهم قاموا بتحويل ملف محمود عبد الرازق شيكابالا، لاعب الفريق، والعقوبة الموقعة عليه إلى الشئون القانونية بالنادي.

وقال جبريل في تصريحات عبر برنامج "كورة كل يوم" على شاشة قناة الحياة: "ننتظر تقرير الشئون القانونية للنادي قبل اتخاذ أي قرار رسمي".

وواصل: "لسنا راضين على عقوبة شيكابالا رغم تخفيفها واللائحة في صف اللاعب". وأضاف: "اللائحة وبنودها في صف شيكابالا، ولم يخرج منه أي تصرف يستحق عليه الإيقاف بتلك الدرجة".