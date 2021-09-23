شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دياب: لجنة المسابقات تابعة للرابطة والحكام تتبع اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وتابع دياب في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي أحمد شوبير: "سعيد بوجودي بجوار قامات كبيرة في رابطة الأندية".

وأوضح رئيس رابطة أندية الدوري: "الاجتماع الأول للرابطة سيكون الأحد المقبل، وندرك حجم الارتباطات الكبيرة للمنتخب والأندية في الموسم الجديد".

وواصل دياب أن لجنة المسابقات ستكون خاضعة للرابطة، بينما لجنة الحكام ستكون خاضعة للاتحاد الكرة، قائلا: "نحن أمام موسم استثنائي لوجود ارتباطات عربية ودولية وأفريقية، مسئوليات اتحاد الكرة ما زالت كبيرة"، موضحا أن اتحاد الكرة مسئول عن منتخب مصر وكأس مصر والدوريات المختلفة".