شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد دياب: لجنة المسابقات تابعة للرابطة والحكام تتبع اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - وتابع دياب في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي أحمد شوبير: "سعيد بوجودي بجوار قامات كبيرة في رابطة الأندية".
وأوضح رئيس رابطة أندية الدوري: "الاجتماع الأول للرابطة سيكون الأحد المقبل، وندرك حجم الارتباطات الكبيرة للمنتخب والأندية في الموسم الجديد".
وواصل دياب أن لجنة المسابقات ستكون خاضعة للرابطة، بينما لجنة الحكام ستكون خاضعة للاتحاد الكرة، قائلا: "نحن أمام موسم استثنائي لوجود ارتباطات عربية ودولية وأفريقية، مسئوليات اتحاد الكرة ما زالت كبيرة"، موضحا أن اتحاد الكرة مسئول عن منتخب مصر وكأس مصر والدوريات المختلفة".
وأسفرت انتخابات رابطة الأندية علي اختيار أحمد دياب رئيسا للرابطة و معه عماد متعب نائبا وعضوية كلا من ثروت سويلم و عامر حسين و صفي الدين بسيوني وشريف صالح و خالد رفعت.
وعقدت رابطة الأندية أول اجتماع لها اليوم الأربعاء، من أجل انتخاب المكتب التنفيذي للرابطة ويضم رئيس الرابطة ونائب الرئيس والأعضاء، بعدما أسفر اجتماع ممثلي الأندية المشاركة في القسم الأول للدوري العام عن تزكية المرشحين الخمسة لعضوية المكتب التنفيذي لرابطة الأندية بعد اعتذار عضوين عن عدم الترشح.
والأعضاء الذين تم تزكيتهم هم، عامر حسين بركات، شريف صالح محمد ، خالد أحمد رفعت ، أحمد إحسان دياب، عماد متعب، فيما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم ترشيح كل من : اللواء صفي الدين محمود بسيوني واللواء ثروت سويلم لعضوية المكتب التنفيذي للرابطة حسب ما تقضي بها اللائحة.