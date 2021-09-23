شكرا لقرائتكم خبر عن ثروت سويلم: سنسعى لعودة الجماهير بالتنسيق مع وزارة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد ثروت سويلم، المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المحترفة، أن عملهم داخل الرابطة عمل تطوعى، وسنسعى من خلاله إلى عودة الجماهير بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وأضاف سويلم فى تصريحات لبرنامج مساء أون، الذى يذاع على قناة أون تايم سبورت، أنه سيتم العمل على أن يكون شكل جديد للأندية كذلك منظومة التسويق.

وأشار سويلم إلى أنه سيتم عمل اجتماع مع الأندية التى 18 لإخطارهم بما سيتم عمله والخطوات، وكذلك طريقة إدارة الرابطة.