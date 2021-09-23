شكرا لقرائتكم خبر عن ثروت سويلم: سنسعى لعودة الجماهير بالتنسيق مع وزارة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد ثروت سويلم، المتحدث الرسمي لرابطة الأندية المحترفة، أن عملهم داخل الرابطة عمل تطوعى، وسنسعى من خلاله إلى عودة الجماهير بالتنسيق مع وزارة الداخلية.
وأضاف سويلم فى تصريحات لبرنامج مساء أون، الذى يذاع على قناة أون تايم سبورت، أنه سيتم العمل على أن يكون شكل جديد للأندية كذلك منظومة التسويق.
وأشار سويلم إلى أنه سيتم عمل اجتماع مع الأندية التى 18 لإخطارهم بما سيتم عمله والخطوات، وكذلك طريقة إدارة الرابطة.
وأسفرت انتخابات رابطة الأندية عن اختيار أحمد دياب رئيسا للرابطة، ومعه عماد متعب نائبا، وعضوية كل من ثروت سويلم وعامر حسين وصفي الدين بسيوني وشريف صالح وخالد رفعت.
وعقدت رابطة الأندية أول اجتماع لها اليوم الأربعاء، من أجل انتخاب المكتب التنفيذي للرابطة ويضم رئيس الرابطة ونائب الرئيس والأعضاء، بعدما أسفر اجتماع ممثلي الأندية المشاركة في القسم الأول للدوري العام عن تزكية المرشحين الخمسة لعضوية المكتب التنفيذي لرابطة الأندية بعد اعتذار عضوين عن عدم الترشح.
والأعضاء الذين تم تزكيتهم هم، عامر حسين بركات، شريف صالح محمد، خالد أحمد رفعت، أحمد إحسان دياب، عماد متعب، فيما قرر الاتحاد المصري لكرة القدم ترشيح كل من: اللواء صفي الدين محمود بسيوني واللواء ثروت سويلم لعضوية المكتب التنفيذي للرابطة حسب ما تقضي بها اللائحة.