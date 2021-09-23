ملف الأربعاء.. أسباب تقليص عقوبة شيكابالا.. ودفاع البدري عن فترة مع المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

زوار الخليج 365 نستعرض في السطور التالية أبرز أحداث يوم الأربعاء:

جريشة: لن يذهب حكم مصري للمونديال في وجود عصام عبدالفتاح

البدري: سيطرت على "أوضة اللبس".. ونجحت مع الأهلي بجدارة

رابطة الأندية: فوجئنا بالارتباطات الخارجية.. وعامر حسين يعد تصورا للدوري

البدري: لا أعلم السبب الحقيقي لإقالتي.. وأتمنى يحقق "كيروش" أحلامي

البدري: هل سمعت أحدا يتحدث عن راتب المدرب الأجنبي؟

البدري: مصطفى محمد كان متوترا.. وصلاح لم يتدخل في اختياراتي

البدري: كنا سنتأهل للمونديال.. ورفضت الاستقالة لسبب

مصدر بالأهلي لمصراوي: موسيماني لم يعترض على عقوبة السوبر

ريال مدريد يستعيد صدارة الليجا باكتساح مايوركا بسداسية

أحمد دياب: ننتظر موسما استثنائيا.. والأندية تحسم شكل الدوري القادم

الزمالك: أحلنا قرارات الاستئناف للشئون القانونية.. ولا نستطيع تأكيد حل أزمة القيد

بيراميدز يُعلن قائمته لمباراة سموحة في الكأس

"تقرير الحكم أدان اللاعب".. رئيس"التظلمات" يكشف موقف اللجنة من تخفيض عقوبة شيكابالا

لجنة الانضباط توضح أسباب تقليص عقوبة شيكابالا

بالفيديو.. ملخص لمسات مصطفى محمد أمام قيصري سبور

رئيس رابطة الأندية: لدينا خطة لصناعة كرة القدم وتسويق الدوري.. وانتخابات الاتحاد قريبًا

بعد توقيع العقوبة.. رئيس لجنة الانضباط يكشف أسباب إيقاف شيكابالا وحازم أمام

"شيكابالا سب الاتحاد".. ماذا جاء بتقريري الحكم والمراقب في مباراة استلام درع الدوري؟

جالاتا سراي يتعرض لهزيمة كبيرة في الدوري التركي بمشاركة مصطفى