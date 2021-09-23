جريشة: لن يذهب حكم مصري للمونديال في وجود عصام عبدالفتاح

محمد اسماعيل - القاهرة - القهرة ـ الخليج 365:

قال الحكم السابق، جهاد جريشة، إن الأمر سيكون صعبًا لأي حكم مصري للمشاركة في كأس العالم للأندية في ظل وجود عصام عبدالفتاح.

وأضاف جريشة، خلال حلوله ضيفًا بفضائية أون تايم سبورتس 2:"كل الدلائل كانت تُشير إلى أن عصام عبدالفتاح كان يُحاربني.. وفي النهاية مصر خسرت مقعدًا بكأس العالم".

وتابع الحكم السابق:"الحكم الدولي بوساكا تجمعني به صداقة وقد أخبرني أن لقطة مباراة الزمالك ومصر المقاصة أُرسلت له، وشعرت بالاستياء من إرسال المقطع لفيفا".

وتطرق جريشة، خلال اللقاء لأسباب رفضه إدارة مباراة القمة بين الأهلي والزمالك من قبل، بقوله:"في عام 2017 بناءً على رغبة هاني أبوريدة تواصل معي عصام عبدالفتاح لإدارة مباراة الأهلي والزمالك ولكنني اعتذرت له، كنت عائداً من معسكر قبل المونديال، وقلت لعصام عبدالفتاح، كأس العالم أهم لي وهذا هدفي، وبالتالي اعتذرت والأمر انتهى في 5 دقائق".