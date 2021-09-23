رابطة الأندية: فوجئنا بالارتباطات الخارجية.. وعامر حسين يعد تصورا للدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محرر الخليج 365:

صرح ثروت سويلم المتحدث الإعلامي لرابطة الأندية، أن الارتباطات الخارجية للأندية والمنتخبات المصرية في الموسم المقبل كانت مفاجئة بالنسبة لهم، موضحا أن عامر حسين سيقوم بإعداد تصور للموسم الجديد.

وقال ثروت سويلم في تصريحاته لقناة "الحياة" الفضائية: "هدفنا عودة الجماهير وفقا للشروط التي تصدرها وزارة الصحة".

وتابع: "أن يكون لدينا دوري منتظم، رغم أننا فوجئنا اليوم بجدول الأندية والمنتخبات".

وأضاف: "تم عقد اجتماع مع عامر حسين بفضل خبراته في هذا الأمر من أجل وضع تصور للفترة المقبلة".

وواصل: "لابد من دراسة كاملة من أجل وضع تصور يتناسب مع كافة الارتباطات المعروفة في الوقت الحالي".

واستطرد: "هناك جلسة يوم الأحد المقبل سوف يتم من خلالها دراسة تصورات عامر حسين عن الموسم الجديد للدوري".

واختتم قائلًا: "حريصين على استكمال كأس مصر، وهناك تنسيق كامل مع أحمد مجاهد من أجل لعب كأس مصر بدون تعارض مع بطولة الدوري".