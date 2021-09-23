البدري: مصطفى محمد كان متوترا.. وصلاح لم يتدخل في اختياراتي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

كشف حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر عن سبب خروج مهاجم الفريق مصطفى محمد عن النص عقب مواجهة مصر والجابون الأخيرة بتصفيات كأس العالم التي انتهت بهدف لكل فريق.

وفي تصريحات لقناة "أبو ظبي الرياضية" قال البدري :"مصطفى قال بعد المباراة إنه كان متوترا، لكن الجميع فسر تصرفه بأنه كان تجاه المدرب، هذا يحدث عندما يتزامن الأمر مع قرار غريب مثل الإقالة، وبالتالي تزيد الإثارة في قصة مصطفى محمد".

وأضاف البدري :"كيف كنت سأضم مصطفى محمد لمباراة الجابون لو كانت علاقتي به ليست جيدة، اللاعب شارك في وقت صعب وسجل هدف التعادل، لو تم تحليل الأمر بهدوء لم تكن هناك أزمات".

وتابع مدرب مصر السابق :"مصطفى كان في مفاوضات مع نادي فرنسي وهو ما تسبب في تأخر لحاقه بالمنتخب، وقلت أنني أتفهم موقفه الذي تسبب في غيابه عن مباراة أنجولا".

وعن محمد صلاح قال البدري :"لا توجد أي أزمات مع اللاعب، كيف تكون هناك أزمة وأمنحه شارة قيادة المنتخب مع اقتناع تام من خلالي وكذلك اللاعبين الكبار في المنتخب؟".

وأردف حسام البدري :"كبار المنتخب لم يثيرو المشاكل بعد اختيار صلاح قائداً للفريق، يسبقه في الترتيب عبد الله السعيد وعمرو السولية، بعد ذلك يأتي أحمد حجازي والنني وصلاح في نفس التوقيت".

وأنهى البدري :"محمد صلاح لم يتدخل في اختيارات قائمة المنتخب، تواصلت معه مؤخراً بعد هدفه الأخير في الدوري الإنجليزي، وليس هناك أي أزمات بيننا".