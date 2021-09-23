البدري: كنا سنتأهل للمونديال.. ورفضت الاستقالة لسبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد حسام البدري المدير الفني السابق لمنتخب مصر، أنه رفض الاستقالة من تدريب الفراعنة لسبب، مشيراً إلى أنه كان يرى أن المنتخب سيتأهل إلى كأس العالم 2022.

وكان اتحاد الكرة قرر إقالة البدري مؤخراً من منصبه، وعيَن البرتغالي كارلوس كيروش بدلاً منه.

وقال البدري في تصريحات لقناة "أبو ظبي الرياضية": "ما أريد قوله، عندما طُلب مني تقديم الاستقالة، رفضت لسبب واحد فقط، إيماني بأنني في تلك المرحلة وبحسابات كرة القدم، حققت الهدف".

وأضاف: "تأهلت لأمم أفريقيا في صدارة المجموعة، لم أخسر في تصفيات المونديال رغم الأداء غير الجيد، لكن كنت أرى أننا سنتأهل للمونديال، وكنت أحلم بأشياء للمنتخب والجماهير".

واختتم البدري: "عندما كنت أتحدث مع الجماهير في الشارع، كانوا يقولون لي أن هناك ثقة في التأهل لكأس العالم لكنهم يريدون تقديم أداء أفضل ومشاركة مميزة، ووعدتهم بهذا".