مصدر بالأهلي لمصراوي: موسيماني لم يعترض على عقوبة السوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ رمضان حسن:

أكد مصدر مسؤول في النادي الأهلي، أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، لم يصدر منه أي اعتراض أو رد فعل سلبي على عقوبة السوبر.

وكان محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، وبصفته المشرف العام على الكرة، قد قرر خصم 300 ألف جنيه من كل لاعب في الفريق وكذلك الجهاز الفني.

وخسر الأهلي كأس السوبر المصري لصالح طلائع الجيش بركلات الجزاء الترجيحية، وجاء قرار العقوبة بسبب سوء أداء الفريق.

وقال مصدر في تصريحات لمصراوي:"موسيماني كان يسعى لقيادة الأهلي للتتويج بالسوبر من أجل الخماسية التاريخية بجانب اسعاد جماهير الأهلي بعد اخفاق الفريق في الفوز بلقب الدوري الموسم الماضي".

وتابع "موسيماني قاد مران الأهلي اليوم بشكل طبيعي دون أي مشاكل، منح اللاعبين تعليمات تتعلق بالمرحلة المقبلة وكيفية الاستعداد لمباراة إنبي في الكأس".

وأضاف "لم يصدر أي رد فعل من جانب موسيماني على القرار الخاص بالعقوبة، ولو حتى بشكل ودي".

واستمر "محمود الخطيب تواجد في القاهرة اليوم الأربعاء من أجل انهاء بعض الأعمال، ومن المقرر أن يتواجد في الإسكندرية يوم الخميس من أجل متابعة استعدادات الفريق لمباراة إنبي في الكأس".