ريال مدريد يستعيد صدارة الليجا باكتساح مايوركا بسداسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

اكتسح نادي ريال مدريد نظيره ريال مايوركا، بستة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري الإسباني "الليجا".

وسجل أهداف ريال مدريد كل من ماركو أسينسيو ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق 24، 30 و55، وأحرز بنزيما هدفين في الدقيقتين 3 و79، وسجل إيسكو هدف في الدقيقة 84.

وأحرز كانج إن لي هدف ريال مايوركا الوحيد في الدقيقة 26 من زمن المباراة.

واستعاد ريال مدريد صدارة "الليجا" برصيد 16 نقطة، بينما توقف رصيد مايوركا عند النقطة 8 في المركز العاشر.

تفاصيل المباراة

خطف ريال مدريد الهدف الأول مبكراً في الدقيقة الثالثة من عمر اللقاء، بعدما اخطأ مدافع مايوركا في استلام الكرة، ليخطفها كريم بنزيما ويشق طريقة نحو منطقة جزاء الفريق الضيف ويسدد كرة أرضية قوية سكنت شباك حارس مايوركا.

وكاد ماركو أسينسيو أن يسجل الهدف الثاني في الدقيقة السابعة، بعدما سدد كرة مباشرة من الركلة الركنية، ولكن مدافع فريق مايوركا يخرج الكرة من على خط المرمى.

وتمكن ريال مدريد من تعزيز تقدمه بهدف ثاني في الدقيقة 24 من زمن اللقاء، بعدما استغل ماركو أسينسيو تصدي حارس مرمى مايوركا لتسديدة بقدمه، ليتابعها لاعب النادي الملكي إلى داخل المرمى.

ولم ينتظر ريال مايوركا طويلاً، حيث سجل لي كانج إن هدفاً رائعاً بعد مراوغته لدفاع النادي الملكي بالكامل، قبل أن يسدد كرة يسارية قوية سكنت شباك الحارس كورتوا.

واستطاع ماركو أسينسيو من تعزيز النتيجة مرة أخرى لصالح ريال مدريد في الدقيقة 29 من عمر اللقاء، بعدما تلقى تمريرة رائعة من كريم بنزيما، ويتوغل داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة يسارية رائعة سكنت شباك حارس مايوركا.

وألغى حكم اللقاء هدفاً لصالح ريال مدريد مع بداية الشوط الثاني، أحرزه كريم بنزيما بعد تحويله الكرة العرضية من رودريجو إلى داخل الشباك، بداعي الخطأ على المهاجم الفرنسي تجاه مدافع مايوركا.

واستطاع ماركو أسينسيو من إحراز الهدف الشخصي الثالث له والرابع لفريقه، في الدقيقة 55 من زمن المباراة، بعد تلقيه لتمريرة من بنزيما، ليروض أسينسيو الكرة، ويطلق تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، سكنت شباك حارس مايوركا.

وعزز بنزيما أهداف النادي الملكي في الدقيقة 79 من عمر اللقاء، بعدما تلقى تمريرة طولية من ديفيد ألابا، استلمها المهاجم الفرنسي وسدد تسديدة قوية اصطدمت في قدم مدافع مايوركا إلى داخل الشباك.

ودون إيسكو الهدف السادس في اللقاء خلال الدقيقة 84 بعدما استلم فينيسيوس جونيور كرة خلف المدافع، ومرر كرة بينية إلى إيسكو الذي حول الكرة بتسديدة من لمسة واحدة إلى داخل الشباك.