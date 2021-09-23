يقدم لكم موقع الخليج 365 جدول ترتيب الدوري الايطالي بعد انتهاء ثاني أيام مواجهات الجولة الخامسة بمباراة ميلان وفينيسيا اليوم الاربعاء 23-9-2021.

انطلقت مواجهات ثاني أيام الجولة الخامسة في الدوري الايطالي بمواجهتين، الأولى جمعت ساليرنيتانا وهيلاس فيرونا، أما الثانية حل يوفنتوس ضيفًا ثقيلًا على سبيزيا.

وفرض التعادل الإيجابي نفسه على لقاء ساليرنيتانا وهيلاس فيرونا بنتيجة (2-2)، على الجهة الأخرى حقق يوفنتوس انتصاره الأول بصعوبة بالغة على حساب سبيزيا بنتيجة (3-2).

وفي ختام مباريات اليوم في السيري آ، واجه ميلان نظيره فينيسيا على ملعب سان سيرو، واستقبل في نفس التوقيت فريق كالياري ضيفه إمبولي على ملعب سردينيا ارينا.

وحسم ميلان النقاط الثلاث لصالحه ولكن بعكس ما كان متوقع، حيث قدم فريق فينيسيا مباراة قوية وظل متماسكًا حتى الدقيقة (68)، والتي شهدت الهدف الأول لرجال ستيفانو بيولي، بينما أحرز الهدف الثاني والأخير ثيو هيرنانديز في الدقيقة (82).

وكرر إمبولي ما فعله أمام يوفنتوس في الجولة الثانية، حيث خطف انتصارًا ثمينًا من أصحاب الأرض كالياري بنتيجة (2-0).

والتالي جدول ترتيب الدوري الايطالي بعد مباراة ميلان وفينيسيا

1- انتر ميلان 13 نقطة – لعب 5 – سجل 18 هدف – استقبلت شباكه 5

2- ميلان 13 نقطة – لعب 5 – سجل 10 – استقبلت شباكه 2

3- نابولي 12 نقطة – لعب 4 – سجل 10 أهداف – استقبلت شباكه 2

4- اتلانتا 10 نقاط – لعب 5 – سجل 6 أهداف – استقبلت شباكه 4

5- روما 9 نقاط – لعب 4 – سجل 11 هدف – استقبلت شباكه 5

6- فيورنتينا 9 نقاط – لعب 5 – سجل 8 أهداف – استقبلت شباكه 9

7- بولونيا 8 نقاط – لعب 5 – سجل 7 أهداف – استقبلت شباكه 10

8- لاتسيو 7 نقاط – لعب 4 – سجل 11 هدف – استقبلت شباكه 7

9- اودينيزي 7 نقاط – لعب 4 – سجل 6 أهداف – استقبلت شباكه 6

10- تورينو 6 نقاط – لعب 4 – سجل 7 أهداف – استقبلت شباكه 4

11- إمبولي 6 نقاط – لعب 5 – سجل 5 أهداف – استقبلت شباكه 8

12- سامبدوريا 5 نقاط – لعب 4 – سجل 5 أهداف – استقبلت شباكه 3

13- يوفنتوس 5 نقاط – لعب 5 – سجل 7 أهداف – استقبلت شباكه 8

14- ساسولو 4 نقاط – لعب 5 – سجل 5 أهداف – استقبلت شباكه 7

15- هيلاس فيرونا 4 نقاط – لعب 5 – سجل 8 أهداف -استقبلت شباكه 11

16- جنوى 4 نقاط – لعب 5 – سجل 7 أهداف – استقبلت شباكه 12

17- سبيزيا 4 نقاط – لعب 5 – سجل 7 أهداف – استقبلت شباكه 13

18- فينيسيا 3 نقاط – لعب 5 – سجل 3 أهداف – استقبلت شباكه 10

19- كالياري نقطتين فقط – لعب 5 – سجل 7 أهداف – استقبلت شباكه 13

20- ساليرنيتانا نقطة واحدة – لعب 5 – سجل 4 أهداف – استقبلت شباكه 14

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