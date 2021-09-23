شاهد فيديو اهداف مباراة ميلان وفينيسيا في الدوري الايطالي..ثيو يصنع الفارق

شاهد فيديو اهداف مباراة ميلان وفينيسيا في الدوري الايطالي، ضمن أهم مباريات اليوم الاربعاء 22-9-2021، لحساب الجولة السادسة، والتي استضافها ملعب سان سيرو.

حقق ميلان، الطامح للفوز بلقبه الأول منذ 2011، فوزه الرابع في الدوري الايطالي مقابل تعادل (في المرحلة السابقة ضد يوفنتوس)، وجاء على حساب ضيفه سبيتسيا بنتيجة 2-صفر بفضل البديلين الفرنسي ثيو هرنانديز والبلجيكي أليكسيس ساليماكرز.

ورغم السيطرة الميدانية وبعض الفرص الخطيرة للكرواتي أنتي ريبيتش والبرتغالي رافايل لياو، عجز ميلان عن الوصول الى الشباك في الشوط الأول من اللقاء الذي خاضه بغياب النجم السويدي المخضرم زلاتان إبراهيموفيتش لعدم تعافيه من إصابة جديدة أبعدته عن الفريق للمباراة الثالثة توالياً.

وبعدما أهدر فرصة ذهبية في مستهل الشوط الثاني بعدما أطاح بالكرة برأسه خارج الخشبات الثلاث (52)، عوض الإسباني إبراهيم دياس وافتتح التسجيل لميلان في الدقيقة 68 بعد لعبة جماعية شارك فيها البديل ساليماكرز والجزائري اسماعيل بن ناصر والبديل الآخر تيو هرنانديز الذي عكس الكرة الى دياس، فحولها الأخير في الشباك.

ثم تحول هرنانديز الى هداف بتسديدة جميلة قوية أمن بها النقاط الثلاث لميلان إثر تمريرة متقنة من ساليماكرز (82)، ليضمن أن يلحق فريق المدرب ستيفانو بيولي بجاره إنتر، الفائز يوم أمس الثلاثاء على فيورنتينا 3-1، الى الصدارة بـ13 نقطة لكل منهما، وذلك بانتظار مباراة نابولي (12 نقطة) مع مضيفه سمبدوريا الخميس.

ونقل بث مباشر مباراة ميلان وفينيسيا فى الدوري الايطالي على قناة رابطة الدوري الايطالي بموقع التسجيلات المرئية «يوتيوب»، بصوت المعلق الرياضي الليبي “محمد بشير أبو كبدة”، كما نقل على قناة بي تي سبورت 1 البريطانية.

شاهد فيديو اهداف مباراة ميلان وفينيسيا في الدوري الايطالي

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