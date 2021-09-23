ريال مدريد يواصل الإبهار ويكتسح شباك مايوركا بسداسية

المنامة - ياسر ابراهيم - واصل ريال مدريد أدائه المُبهر تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، بانتصار عريض حققه على ضيفه ريال مايوركا بستة أهداف لواحد، الأربعاء، ضمن الجولة السادسة من منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم(الليغا).



بدأ الريال مهرجانه التهديفي مُبكرا حين استغل الفرنسي كريم بنزيما خطأ فادحًا من دفاع مايوركا وواجه الحارس بثبات واضعا الكرة في الشباك بعد ثلاث دقائق على بداية المباراة.



وأضاف لاعب الوسط ماركو أسينسيو هدفا ثانيا في الدقيقة 24، من هجمة منظمة قادها البرازيلي رودريغو، قبل أن يتمكن مايوركا من تقليص الفارق سريعا بهدف جميل حمل توقيع الكوري الجنوبي، لي كانغ إن، بعد دقيقة واحدة فقط.



وحاول مايوركا استثمار نشوة الهدف وتقدم أكثر نحو الهجوم على أمل التعديل، لكن أسينسيو عاد ليُسجل في مرمى فريقه السابق مانحا الريال هدفا ثالثا عند الدقيقة 29.



وفرض "الملكي" سيطرة شبه مطلقة على مجريات الشوط الثاني ودك شباك مايوركا بثلاثة أهداف أخرى تناوب على تسجيلها كل من، أسينسيو، وبنزيما، والبديل فرانشيسكو إيسكو، في الدقائق 55، 78، 84.



وبهذا الفوز العريض، استعاد ريال مدريد صدارة الترتيب بوصوله للنقطة 16، فيما تجمد رصيد 8 نقاط في المركز العاشر.



يذكر أن كريم بنزيما وصل للهدف رقم 200 له في الدوري الإسباني، ليُصبح عاشر لاعب يصل لهذا العدد المميز في تاريخ المسابقة الإسبانية، كما أن ماركو أسينسيو تمكن من التوقيع على أول "هاتريك" له منذ احترافه.



فيما أصبح بنزيمة يصبح أول لاعب في القرن الحادي والعشرين يشارك في 15 هدفاً في أول 6 مباريات له في موسم الدوري الإسباني (8 أهداف و7 تمريرات حاسمة).

المصدر: وكالات