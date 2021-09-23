كأس الرابطة: وست هام يطيح بمانشستر يونايتد وتشيلسي يتجاوز عقبة أستون فيلا

المنامة - ياسر ابراهيم - ودع مانشستر يونايتد كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة عقب خسارته أمام ضيفه وست هام يونايتد بهدف نظيف الأربعاء ضمن الدور الثالث من البطولة.



أقيمت المباراة في معقل الشياطين الحمر أولد ترافورد وتمكن لاعب الوسط الأرجنتيني مانويل لانزيني من إحراز هدف الفوز للمطارق في الدقيقة التاسعة.



وحاول يونايتد أن يعود إلى المباراة ودفع مدرب الفريق النرويجي سولشار بنجميه برونو فيرنانديش ومايسون غرينوود من أجل إدراك التعادل إلا أن دفاع وست هام كانت له الكلمة العليا.



وفي الدقائق العشر الأخيرة ارتفعت تماماً وتيرة اللعب وأضاع لاعبو وست هام العديد من الفرص مستغلين اندفاع أصحاب الأرض لإدراك التعادل، أبرزها انفراد تام لمارك نوبيل أنقذها حارس مانشستر يونايتد دين هندرسون.



وصعد بذلك فريق المدرب الإسكتلندي دافيد مويز إلى الدور الرابع من كأس الرابطة.



تشيلسي يتجاوز عقبة أستون فيلا



تخطى تشيلسي بصعوبة بالغة عقبة ضيفه أستون فيلا بالفوز عليه بركلات الترجيح (4-3) عقب تعادل الفريقين في الوقت الأصلي (1-1) في إطار الدور الثالث من بطولة كأس رابطة الأندية الإنكليزي المحترفة.



أقيمت المباراة على ملعب ستامفورد بريدج معقل الـ"بلوز" وتمكن المهاجم الألماني تيمو فيرنر من تسجيل هدف تشيلسي في الدقيقة 54 قبل أن يتعادل كاميرون أرتشر في الدقيقة 64.



واستمر التعادل حتى نهاية الوقت الأصلي فلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح التي تفوق فيها تشيلسي بفضل تألق حارسه كيبا أريزابالاغا.



وصعد بذلك تشيلسي إلى الدور الرابع من البطولة، علماً أنه يسير بشكل رائع في مسابقة الدوري الممتاز إذ يتصدر حالياً ترتيب فرق المسابقة بالمشاركة مع ليفربول وكلاهما يمتلك 13 نقطة.



وواصل آرسنال عروضه الجيدة في الأسابيع الأخيرة محققاً فوزه الثالث على التوالي بتغلبه على ويمبلدون بثلاثية نظيفة أحرزها كل من ألكسندر لاكازيت من ركلة جزاء في الدقيقة 11 وأضاف إيميل سميث روي الهدف الثاني في الدقيقة 77 قبل أن يسجل المهاجم الشاب إدوارد نيكيتاه الهدف الثالث في الدقيقة 80.



وعقب انطلاقة كارثية في الدوري خسر خلالها المدفعجية في ثلاثة مباريات متتالية في الدوري استعاد الفريق توازنه وفاز على نوريتش سيتي وبيرنلي بهدف نظيف قبل أن ينتصر على ويمبلدون ويصعد للدور الرابع.



وصعد ليستر سيتي إلى الدور الرابع بنجاح أيضاً بعد تغلبه على مستضيفه ميلوول بهدف نظيف سجلها أديمولا لوكمان في الدقيقة 50.



قرعة الدور الرابع



وسحبت مساء الأربعاء قرعة الدور الرابع من المسابقة فجاءت كالتالي:

تشيلسي - ساوثهامبتون

أرسنال - ليدز

ستوك سيتي - برنتفورد

وست هام - مانشستر سيتي

ليستر سيتي - برايتون

بيرنلي - توتنهام

كوينز بارك رينجرز- سندرلاند

برستون - ليفربول

المصدر: بي إن سبورت