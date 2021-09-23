الامارات | «العقدة التاريخية والفوز الأول» يؤرقان كلباء أمام الوصل

شكرا لقرائتكم خبر عن «العقدة التاريخية والفوز الأول» يؤرقان كلباء أمام الوصل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يستضيف اتحاد كلباء الساعة السابعة إلا ربعاً مساء اليوم ضيفه الوصل ضمن الجولة الخامسة لدوري أدنوك للمحترفين، في مباراة مهمة للفريقين لوقف نزف النقاط، حيث لم يحقق الوصل (5 نقاط) الفوز في آخر مباراتين، خسر من الشارقة وتعادل مع الوحدة بهدف لمثله، بينما بعد أربع جولات حتى الآن لم يحقق «النمور» أي فوز، خسر مرتين وتعادل مثلهما، وفي آخر مباراة خسر أمام العين برباعية لهدف.

ويعاني كلباء من عقدة تاريخية في مبارياته أمام الوصل، ففي 12 مباراة بينهما في المحترفين، فاز الوصل 7 مرات، مقابل فوز واحد لكلباء. وفي إياب الموسم الماضي تعادلا (4-4)، بينما كانت أقسى خسارة تعرض لها «النمور» بـ(6-1) في 2015. ويضاف إلى هذا عدم تحقيق كلباء أي فوز حتى الآن، ما يزيد الضغوط على اللاعبين.

ويدرك كلباء أن عدم الفوز في هذه المباراة وفوز فرق خورفكان والإمارات والعروبة قد يجعله في أحد المركزين الأخيرين للدوري.

وستكون المشكلة الأكبر لكلباء غياب هدافه الأبرز التوغولي مالابا، ما سيزيد من صعوبة المهمة أمامه لتحقيق الفوز على الوصل الراغب بشدة في العودة بالنقاط الثلاث.

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