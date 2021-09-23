الامارات | راشد بن حميد: حريصون على إنجاح استضافة بطولة غرب آسيا 2023

شكرا لقرائتكم خبر عن راشد بن حميد: حريصون على إنجاح استضافة بطولة غرب آسيا 2023 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس اتحاد كرة القدم، خلال حضوره بمقر اتحاد الكرة في دبي، أمس، مراسم توقيع اتفاقية استضافة بطولة غرب آسيا العاشرة التي ستقام للمرة الأولى في الإمارات خلال الفترة من 20 مارس حتى الثاني من أبريل 2023، مؤكداً أن الدولة تحرص على استضافة مثل هذه الأحداث الرياضية الكبرى، كونها تمتلك البنية التحتية التي تؤهلها لتقديم استضافة مميزة، دعماً لتلك البطولات القارية المهمة.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، في تصريحات صحافية عقب توقيع الاتفاقية: «نسعى مع الأخوة في اتحاد غرب آسيا للارتقاء بتلك البطولات، سعياً للنهوض بمستوياتها، وتعزيز التعاون وتبادل الخبرات، لتعم الفائدة على الجميع».

ووقع اتفاقية استضافة البطولة كل من: الأمين العام لاتحاد الكرة محمد بن هزام الظاهري، والأمين العام لاتحاد غرب آسيا لكرة القدم خليل السالم، بحضور نائب رئيس اتحاد غرب آسيا حسين سعيد، وعدد من أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة.

وبخصوص طلب الإمارات استضافة بطولة كأس العالم للأندية 2021 بعد اعتذار اليابان عن استضافتها، أكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي، أن هناك محادثات وتنسيقاً بين اتحاد الكرة ومجلس أبوظبي الرياضي، والاتحاد الدولي لكرة القدم بخصوص الاستضافة، لكن حتى الآن لم يصدر قرار نهائي في هذا الأمر، مؤكداً حرص الإمارات على استضافة البطولات الكبيرة، لعكس تقدم الكرة الإماراتية وإبراز التنظيم المميز للكوادر الإماراتية لمثل هذه البطولات.

وبشأن استعدادات المنتخب الوطني لمباراتيه المرتقبتين أمام منتخبي إيران والعراق يومي السابع و12 أكتوبر المقبل على التوالي في الجولتين الثالثة والرابعة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022، قال الشيخ راشد بن حميد: «إن المسؤولية كبيرة، وعلينا الاستفادة من جميع الطاقات، لتحقيق الهدف المنشود وهو الصعود إلى كأس العالم، وثقتنا كبيرة في اللاعبين بأنهم سيبذلون أقصى جهودهم، لأجل تحقيق طموحات الجماهير، والفوز في المباراتين المقبلتين لمساعدة المنتخب في جمع المزيد من النقاط للمنافسة على التأهل لكأس العالم».

وأكد الشيخ راشد بن حميد دعم الإمارات لإقامة بطولة كأس الخليج العربي «خليجي 25» في العراق، وذلك بعد قرار الاتحاد الخليجي لكرة القدم بالإجماع تأجيل البطولة إلى يناير 2023 نظراً لازدحام الروزنامة الدولية والقارية، وقال: «نسعى بالتعاون والتنسيق مع الاتحادات الخليجية لرفع الحظر على جميع الملاعب الكروية العراقية، وذلك بالتواصل مع المسؤولين في الاتحاد الدولي لاتخاذ القرارات التي تسعد الأسرة الرياضية العراقية».

من جهته، عبّر نائب رئيس اتحاد غرب آسيا حسين سعيد، عن سعادتهم باستضافة الدولة للنسخة العاشرة من بطولة غرب آسيا، مؤكداً ثقته بأن استضافة الإمارات للبطولة ستكون على أعلى مستوى، نظراً للخبرات الكبيرة التي تتوافر للكوادر الإماراتية في تنظيم الأحداث الرياضية الكبرى.

«ندعم إقامة كأس الخليج العربي الـ25 في العراق بعد تأجيلها إلى يناير 2023».

«المسؤولية كبيرة، وعلينا الاستفادة من جميع الطاقات للصعود إلى كأس العالم».

20 مارس 2023 موعد بطولة غرب آسيا العاشرة التي ستقام للمرة الأولى في الإمارات.

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