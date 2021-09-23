الامارات | اتحاد الدرّاجات يوقع عقد شراكة ورعاية مع مجموعة «سبورت إن لايف»

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الدرّاجات يوقع عقد شراكة ورعاية مع مجموعة «سبورت إن لايف» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقع اتحاد الإمارات للدراجات الهوائية اتفاقية تعاون ورعاية مع مجموعة «سبورت إن لايف» في إمارة الشارقة، تقوم بموجبها المجموعة بتوفير أغذية طاقة طبيعية لمنتخبي الرجال وتحت 23 سنة، وتسهم في مد لاعبي المنتخبات الوطنية بالطاقة وتمنحهم مزيداً من الجهد والتميز والتركيز في الأداء خلال التدريبات والبطولات.

جرى توقيع الاتفاقية في المقر المؤقت للاتحاد بحضور الأمين العام للاتحاد ياسر الدوخي، وفاتشية زادوريان المدير الفني للاتحاد، ومن جانب الشركة الراعية نيكولاس جيروت الرئيس التنفيذي لمجموعة «سبورت إن لايف».

وطبقاً لبيان صحافي صادر عن الاتحاد، فإنه من المقرر أن تمد الشركة الراعية منتخبات (الرجال وتحت 23 سنة) بأغذية الطاقة في جميع مشاركات المنتخب خلال عام كامل، ومن المعروف أن أغذية الطاقة الطبيعية مسموح ومصرح بها على مستوى العالم، لذا يحرص على استخدامها جميع اللاعبين المحترفين والهواة خلال السباقات الرسمية وخلال فترات الإعداد والتجهيز.

وقال أمين عام اتحاد الدراجات ياسر الدوخي: مجلس إدارة الاتحاد برئاسة منصور بوعصيبة سعيد بمثل هذه المبادرات، التي تسهم في دعم مسيرة الاتحاد والرياضة والرياضيين على مستوى الدولة.

وقال من جانبه نيكولاس جيروت: التعاون مع اتحاد الدراجات يصبّ في مصلحة الشركة والمنتج ذاته، متمنياً مزيداً من التوفيق والنجاح لمسيرة منتخب الدراجات خلال المرحلة المقبلة.

الشركة الراعية ستمد منتخبات الرجال وتحت 23 سنة بأغذية الطاقة المسموح بها.

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