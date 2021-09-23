الامارات | نادي الإمارات يقدم مهاجمه.. «لاعب أتلتيكو مدريد»

شكرا لقرائتكم خبر عن نادي الإمارات يقدم مهاجمه.. «لاعب أتلتيكو مدريد» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قدم نادي الإمارات لاعبه الجديد الجزائري المهاجم زكريا بولحية، خلال مؤتمر صحافي عُقد اليوم الأربعاء، في متحف رأس الخيمة، بحضور رئيس مجلس إدارة نادي الإمارات يوسف البطران، ومدير عام هيئة الآثار والمتاحف برأس الخيمة أحمد الطنيجي، وأعضاء مجلس إدارة النادي.

وقال البطران خلال المؤتمر: «نأمل أن تكون التعاقدات الجديدة دعامة قوية للفريق، ونتمنى من جماهيرنا الوفية الوقفة الصادقة مع فريقها، ومساندته ودعمه لتحقيق الانتصارات».

ويملك بولحية (24 عاماً) سجلاً مميزاً كلاعب، حيث بدأ في عمر 12 عاماً في إسبانيا مع ليفانتي لخمس سنوات، ثم انتقل إلى أتلتيكو مدريد للفترة الزمنية نفسها، ومورسيا ثم الباسيتي في الدرجة الثانية، ثم انتقل إلى شبيبة القبائل الجزائري.

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