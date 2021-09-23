اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين

العروبة - العين 18:45

اتحاد كلباء - الوصل 18:45

الوحدة - شباب الأهلي 21:00

الدوري السعودي

النصر - الباطن 19:25

الفيحاء - الأهلي 19:30

الطائي - الاتفاق 19:45

الشباب - الهلال 21:25

غرناطة - سوسييداد 21:30

أوساسونا - بيتيس 21:30

قادش - 00:00

سمبدوريا - نابولي 20:30

تورينو - لاتسيو 20:30

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