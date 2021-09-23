الامارات | مباريات اليوم

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دوري أدنوك للمحترفين
العروبة - العين 18:45
اتحاد كلباء - الوصل 18:45
الوحدة - شباب الأهلي 21:00
الدوري السعودي
النصر - الباطن 19:25
الفيحاء - الأهلي 19:30
الطائي - الاتفاق 19:45
الشباب - الهلال 21:25
غرناطة - سوسييداد 21:30
أوساسونا - بيتيس 21:30
قادش - برشلونة 00:00
سمبدوريا - نابولي 20:30
تورينو - لاتسيو 20:30
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