الامارات | متفرقات.. محاضرة تثقيفية للاعبي الهوكي

شكرا لقرائتكم خبر عن متفرقات.. محاضرة تثقيفية للاعبي الهوكي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظم اتحاد الهوكي محاضرة تثقيفية للاعبي فريق النخبة التابع للاتحاد، عقدت في بيوت الشباب بدبي، وتحدث فيها أمين عام الاتحاد، رئيس لجنة المسابقات والمنتخبات، عتيق مدني. وتناولت الخطط المستقبلية للفريق الذي يستعد لخوض مسابقات الموسم الرياضي الجديد، وكذلك نشأة اللعبة بالدولة منذ تأسيس الاتحاد عام 1998، ومراحل تطورها، وإسهام فرق الجاليات. وعرض خطة مسابقات الموسم الجديد، وأبرزها دوري الرجال، لأول مرة بمشاركة فرق من مراكز وأندية اللعبة وأندية الجاليات.

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