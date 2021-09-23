الطائي يستضيف الاتفاق بهدف الانتصار الأول

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد أن خطف نقطة وحيدة بدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بتعادله السلبي في الجولة الخامسة الماضية أمام الباطن في حفر الباطن، يسعى الطائي اليوم لتذوق طعم الفوز الأول عندما يستضيف الاتفاق على ملعب مدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الرياضية في إطار لقاءات الجولة السادسة.

ويملك الاتفاق 6 نقاط في المركز التاسع، فيما يقبع الطائي في المركز الـ16 الأخير برصيد نقطة واحدة.

ويدرك الطائي ومديره الفني زوران مانولوفيتش أن الاستمرار في السكة الحالية قد يكلفه الكثير، خاصة إذا ما اكتفى بالفرجة على الفرق وهي تحصد النقاط.

من جانبه، يريد الاتفاق بقيادة مدربه الوطني خالد العطوي العودة إلى الدمام بكامل نقاط المباراة وتصحيح مساره بعد أن خسر في الجولة الماضية أمام الهلال 2 /3 في المباراة التي استضافها الهلال على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة الخامسة.