الشباب والهلال.. من يكمل احتفالات اليوم الوطني؟

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ويأمل كل جانب أن يسعد جماهيره بنتيجة المباراة التي تقام تزامنا مع الاحتفالات باليوم الوطني الـ91، وفي الجولة التي أطلق عليها «هي لنا دار».
ويعاني الشباب اعتلالا في صحته الفنية على غير العادة بعد أن جاءت بدايته ضعيفة اعتراها توالي البطاقات الحمراء في الجولات الماضية لكل من علي مجرشي وباولو لوكاس سانتوس دي باولا وإيفر بانيغا و إيغور ليشنوفسكي على التوالي، كحالة لم ترصد من قبل على مستوى الدوري ونادي الشباب.
ويحاول المدير الفني لليوث، البرازيلي بريكليس شاموسكا النهوض بالفريق وتغيير مركزه الحالي والقفز به إلى مراكز الوسط، خاصة وأن المركز الـ 11 الحالي لا يتناسب مع تطلعات وطموحات الفريق ومع الأسماء الكبيرة التي يضمها، لذا سيحاول العودة من خلال استغلال ظروف الهلال واقتناص نقاط الفوز أو خطف التعادل، فيما قد تعلن الخسارة لحاق شاموسكا بسابقيه الذين غادروا الدوري.
أما الهلال الوصيف برصيد 10 نقاط فيدخل اللقاء بعد أن اجتاز الاتفاق في الجولة الماضية بنتيجة 3/ 2 لكنه سيعاني اليوم من إصابات مؤثرة تتمثل في عبدالله عطيف والبيروفي أندريه كاريلو وسالم الدوسري ومحمد البريك وناصر الدوسري.
في المقابل، اطمأن المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم بتماثل قائد الفريق سلمان الفرج للشفاء من الإصابة التي تعرض لها في مباراة استقلال طهران الإيراني بدور الـ 16 لدوري أبطال آسيا.
الأرقام ترشح الهلال
- التقيا 26 مرة بدوري المحترفين، فاز الهلال 15 مرة مقابل 4 للشباب، وتعادلا 7 مرات.
- أودع رماة الهلال 43 هدفا في الشباب، مقابل 22 هدفا للشباب.
- آخر فوز للشباب على الهلال يعود إلى الدور الأول من موسم 2014/2015، بنتيجة 1/ 0.
- في آخر 15 لقاء بين الفريقين، فاز الهلال 11 مرة والشباب 4 مرات.
- أكبر نتيجة رسمية بين الفريقين حققها الهلال بنتيجة 5 /1.
- أكبر نتيجة مباراة ودية بين الفريقين، حققها الهلال عندما فاز 9/ 1 خلال فترة الإعداد لموسم 2018 / 2019.- يمتلك الهلال 10 نقاط من 3 انتصارات وتعادل، ويحتل المركز الثاني، وله مباراة مؤجلة.
- يمتلك الشباب 5 نقاط من فوز وتعادلين، ويحتل المركز الـ11.
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