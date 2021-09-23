شكرا لقرائتكم خبر الشباب والهلال.. من يكمل احتفالات اليوم الوطني؟ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تسخن قمة الشباب وضيفه الهلال اليوم على استاد الملك فهد الدولي بالرياض، الجولة السادسة من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في ثالث ديربي هذا الموسم بعد أن عاشت الكرة السعودية في الجولات الماضية ديربيين بين الفيحاء والفيصلي والتعاون والرائد.

ويأمل كل جانب أن يسعد جماهيره بنتيجة المباراة التي تقام تزامنا مع الاحتفالات باليوم الوطني الـ91، وفي الجولة التي أطلق عليها «هي لنا دار».

ويعاني الشباب اعتلالا في صحته الفنية على غير العادة بعد أن جاءت بدايته ضعيفة اعتراها توالي البطاقات الحمراء في الجولات الماضية لكل من علي مجرشي وباولو لوكاس سانتوس دي باولا وإيفر بانيغا و إيغور ليشنوفسكي على التوالي، كحالة لم ترصد من قبل على مستوى الدوري ونادي الشباب.

ويحاول المدير الفني لليوث، البرازيلي بريكليس شاموسكا النهوض بالفريق وتغيير مركزه الحالي والقفز به إلى مراكز الوسط، خاصة وأن المركز الـ 11 الحالي لا يتناسب مع تطلعات وطموحات الفريق ومع الأسماء الكبيرة التي يضمها، لذا سيحاول العودة من خلال استغلال ظروف الهلال واقتناص نقاط الفوز أو خطف التعادل، فيما قد تعلن الخسارة لحاق شاموسكا بسابقيه الذين غادروا الدوري.

أما الهلال الوصيف برصيد 10 نقاط فيدخل اللقاء بعد أن اجتاز الاتفاق في الجولة الماضية بنتيجة 3/ 2 لكنه سيعاني اليوم من إصابات مؤثرة تتمثل في عبدالله عطيف والبيروفي أندريه كاريلو وسالم الدوسري ومحمد البريك وناصر الدوسري.

في المقابل، اطمأن المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم بتماثل قائد الفريق سلمان الفرج للشفاء من الإصابة التي تعرض لها في مباراة استقلال طهران الإيراني بدور الـ 16 لدوري أبطال آسيا.

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