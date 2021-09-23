النصر يطمح لاستثمار جولة «هي لنا دار»

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وأطلقت وزارة الرياضة على هذه الجولة اسم (هي لنا دار) بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة.
وستكون عيون النصراويين على تحقيق الفوز فقط والخروج من دائرة الخسارة في الجولة الماضية أمام الاتحاد 1/ 3 والعودة من جديد لطريق المنافسة.
يحتل النصر المركز الثامن برصيد 6 نقاط من 4 مباريات ويملك مباراة مؤجلة أمام الطائي، أما الباطن فيحتل المركز الـ 13 برصيد 6 نقاط.
وينتظر أن يعمل المدرب المؤقت بفريق النصر، البرازيلي مارسيلو سيزار الذي تسلم المهمة عقب إقالة مانو مينيز نتيجة الخسارة من الاتحاد، على إظهار شخصيته من خلال إدخال عناصر جديدة أو إجراء تغيير في طريقة اللعب.
وأكدت مصادر نية المدرب في العودة للاعتماد على مهاجم واحد في خط المقدمة ما يعني مفاضلته بين المغربي عبدالرزاق حمد الله والكاميروني فينسنت أبو بكر، لاختيار أحدهما وحيدا في خط المقدمة.
ويفتقد النصر اليوم خدمات مدافعه الدولي عبد الإله العمري لحصوله على بطاقة حمراء في المباراة الماضية أمام الاتحاد.
النصر الأفضل في السابق
- يلاحق النصر الفوز السادس على الباطن بدوري المحترفين والخامس على التوالي.
- التقى الفريقان 8 مرات بدوري المحترفين، فاز النصر 5 مرات والباطن مرتين، وتعادلا مرة.
- تواجها 10 مرات بمختلف المسابقات، فاز النصر 6 مرات والباطن 3 وتعادلا مرة.
- ملعب المباراة (مرسول بارك) شهد النتيجة الأكبر بمواجهات الفريقين الموسم الماضي، عندما فاز النصر 7/ 0.
- 21 هدفا أودعها النصر في مرمى الباطن، مقابل 10 أهداف للباطن في النصر.
- يتفوق النصر هجوميا، حيث سجل 9 أهداف كرابع أقوى هجوم في الدوري بفارق 6 أهداف عن هجوم الباطن ثاني أضعف هجوم. يتفوق الباطن دفاعيا، حيث تلقى مرماه 5 أهداف، فيما تلقى مرمى النصر 7 أهداف.
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