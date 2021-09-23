النصر يطمح لاستثمار جولة «هي لنا دار»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستضيف النصر (الغاضب) فريق الباطن اليوم على ملعب مرسول بارك بالرياض ضمن الأسبوع السادس لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وأطلقت وزارة الرياضة على هذه الجولة اسم (هي لنا دار) بمناسبة اليوم الوطني الـ 91 للمملكة.

وستكون عيون النصراويين على تحقيق الفوز فقط والخروج من دائرة الخسارة في الجولة الماضية أمام الاتحاد 1/ 3 والعودة من جديد لطريق المنافسة.

يحتل النصر المركز الثامن برصيد 6 نقاط من 4 مباريات ويملك مباراة مؤجلة أمام الطائي، أما الباطن فيحتل المركز الـ 13 برصيد 6 نقاط.

وينتظر أن يعمل المدرب المؤقت بفريق النصر، البرازيلي مارسيلو سيزار الذي تسلم المهمة عقب إقالة مانو مينيز نتيجة الخسارة من الاتحاد، على إظهار شخصيته من خلال إدخال عناصر جديدة أو إجراء تغيير في طريقة اللعب.

وأكدت مصادر نية المدرب في العودة للاعتماد على مهاجم واحد في خط المقدمة ما يعني مفاضلته بين المغربي عبدالرزاق حمد الله والكاميروني فينسنت أبو بكر، لاختيار أحدهما وحيدا في خط المقدمة.

ويفتقد النصر اليوم خدمات مدافعه الدولي عبد الإله العمري لحصوله على بطاقة حمراء في المباراة الماضية أمام الاتحاد.

النصر الأفضل في السابق

