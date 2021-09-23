الأهلي يهم لاغتيال شبح التعادلات بالفيحاء

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ويقف التاريخ إلى جانب الأهلي، حيث لم يسبق للفيحاء تحقيق الفوز عليه خلال المواجهات الـ6 التي جمعت بين الفريقين، حيث فاز الأهلي في 3 لقاءات وتعادلا في مثلها.
ونجح الأهلي في تحقيق الفوز في آخر 3 مواجهات بين الفريقين، منها مواجهتان على أرض الفيحاء وبين جماهيره.
وقد تكون مباراة اليوم هي الأولى التي يتقابل فيها الفريقان ويكون الفيحاء في مركز أفضل من الأهلي، حيث يحتل صاحب الأرض والجمهور المركز السادس برصيد 7 نقاط وبفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الـ10، مع العلم أن الفيحاء يمتلك مباراة مؤجلة أمام الهلال.
ولا يملك مدرب الأهلي الألباني بيسنك هاسي أي فرصة غير الفوز، ففي حالتي التعادل أوالخسارة قد تعلن إدارة النادي إقالته من تدريب الفريق، ولذلك يسعى لتحقيق انطلاقة قوية بتحقيقه الفوز الأول، وبالتالي الابتعاد موقتا على الضغوطات، خاصة أن المواجهة المقبلة ستكون مع الاتحاد في ديربي عروس البحر الأحمر.
وقد فسخ الأهلي عقد اللاعب البرازيلي باولينهو جونير بالتراضي بينهما، ليكمل بـ5 لاعبين أجانب فقط من أصل 7 مسموح له بالتوقيع معهم.
قديم وجديد
- 6 مباريات جمعت الفريقين بدوري المحترفين، فاز الأهلي 3 مرات وتعادلا في مثلها
- 5 تعادلات حققها الأهلي في مبارياته الـ5 الماضية بالدوري
- 7 نقاط رصيد الفيحاء بفوزه على الاتحاد والطائي وتعادله أمام الفتح وخسارته أمام الفيصلي
- عدم فوز الأهلي اليوم قد يعلن رسيما رحيل مدربه بيسنك هاسي
- آخر 3 مواجهات بين الفريقين انتهت بفوز الأهلي
- الفيحاء في المركز السادس والأهلي في العاشر بفارق نقطتين عنه
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