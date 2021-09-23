شكرا لقرائتكم خبر الأهلي يهم لاغتيال شبح التعادلات بالفيحاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يسعى فريق الأهلي لكسر سلسلة تعادلاته الخمسة الماضية عندما يحل ضيفا على نظيره الفيحاء بملعب مدينة المجموعة، في إطار مباريات الجولة السادسة (هي لنا دار) بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويقف التاريخ إلى جانب الأهلي، حيث لم يسبق للفيحاء تحقيق الفوز عليه خلال المواجهات الـ6 التي جمعت بين الفريقين، حيث فاز الأهلي في 3 لقاءات وتعادلا في مثلها.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز في آخر 3 مواجهات بين الفريقين، منها مواجهتان على أرض الفيحاء وبين جماهيره.

وقد تكون مباراة اليوم هي الأولى التي يتقابل فيها الفريقان ويكون الفيحاء في مركز أفضل من الأهلي، حيث يحتل صاحب الأرض والجمهور المركز السادس برصيد 7 نقاط وبفارق نقطتين عن الأهلي صاحب المركز الـ10، مع العلم أن الفيحاء يمتلك مباراة مؤجلة أمام الهلال.

ولا يملك مدرب الأهلي الألباني بيسنك هاسي أي فرصة غير الفوز، ففي حالتي التعادل أوالخسارة قد تعلن إدارة النادي إقالته من تدريب الفريق، ولذلك يسعى لتحقيق انطلاقة قوية بتحقيقه الفوز الأول، وبالتالي الابتعاد موقتا على الضغوطات، خاصة أن المواجهة المقبلة ستكون مع الاتحاد في ديربي عروس البحر الأحمر.

وقد فسخ الأهلي عقد اللاعب البرازيلي باولينهو جونير بالتراضي بينهما، ليكمل بـ5 لاعبين أجانب فقط من أصل 7 مسموح له بالتوقيع معهم.

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