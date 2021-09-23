شكرا لقرائتكم خبر «الرياضة للجميع» ينظم تحديات خاصة باليوم الوطني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشارك الاتحاد السعودي للرياضة للجميع في الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ 91 من خلال تشجيع جميع أفراد المجتمع في المملكة على ممارسة الرياضة وتبني أسلوب حياة مملوء بالنشاط والحيوية.

ونشر الاتحاد مادة مرئية رئيسة تبرز أفرادا من المجتمع وعدة رياضيين بهدف تسليط الضوء على الرياضة المجتمعية. وذلك في إطار تأكيد الاتحاد على أن الرياضة تبدأ من المجتمع للتشجيع على جعل الرياضة جزءا لا يتجزأ من أسلوب حياة الجميع.

وتتوحد برامج وفعاليات الاتحاد السعودي للرياضة للجميع التي تقود الاحتفال باليوم الوطني تحت الوسم #مجتمع_سعودي_رياضي، وذلك تقديرا للمجتمع السعودي. وسيمثل هذا الوسم عبر منصات التواصل الاجتماعي لاتحاد الرياضة للجميع مكان لجميع أفراد المجتمع لمشاركة يومياتهم الصحية وتمارينهم الرياضية.

وأكد رئيس الاتحاد السعودي للرياضة للجميع الأمير خالد بن الوليد أن الرياضة والصحة إحدى الركائز الأساسية لازدهار المملكة، مشيرا إلى أن المبادرات الحالية للاتحاد استضافت بدورها أنشطة خاصة بمناسبة اليوم الوطني. حيث أطلقت النسخة الوطنية الخاصة لمبادرة «معا نتحرك» الافتراضية للمشي والجري التي انطلقت من تاريخ 20 سبتمبر ولغاية 29 سبتمبر لمختلف المدن في المملكة. وسيحصل المشاركون في التحدي على ميدالية خاصة باليوم الوطني شهادة لاجتياز التحدي احتفالا بهذا اليوم.

واستمر الاتحاد السعودي للرياضة للجميع في استضافة التحديات الرياضية في مختلف المجمعات التجارية في مدينة الرياض، إذ سيقام التحدي خاص باليوم الوطني في مضمار المشي الخاص بالاتحاد في النخيل مول عبر تطبيق الرياضة للجميع. ويتطلب من المشاركين في التحدي، قطع 2030 خطوة للفوز بجوائز مميزة. كما تعاون الاتحاد مع الاتحاد السعودي للدراجات ومؤسسة مسك الخيرية لإطلاق مسيرة الدراجات تمتد لمسافة 15 كلم في تاريخ 23 سبتمبر احتفالا باليوم الوطني السعودي الـ91 في كل من الرياض، والخبر، وجدة.