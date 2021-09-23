شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب المصرى: طموحاتنا كبيرة فى الموسم المقبل والكيان لا يقف على لاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد سيف داوود، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري، تحت القيادة الفنية للتونسى معين الشعباني، أن النادي لديه طموحات كبيرة في الموسم المقبل، بعد التعاقد مع مدير فنى له اسمه في القارة السمراء، موضحا أن تولى الشعبانى المهمة الفنية بما يملكه من تاريخ على الصعيد القاري مع الترجي وضع المصري في مرمى الأحلام الكبيرة.

وأوضح داوود في تصريحات لليوم السابع: "الشعباني هو الاسم الذي يليق بالنادي المصري، ومنذ لحظة الإعلان عن توليه المهمة ارتفعت طموحات الجماهير التي تنتظر من فريقها موسما تاريخيا على المستويين القاري والمحلي".

وعن تأثر المصري بعدد من النجوم الراحلين هذا الصيف مثل عمر كمال عبد الواحد وكازادي كاسونجو وسعيدو سيمبوري قال داوود: "المصري كيان كبير تعلمنا منذ كنا لاعبين في النادي أن الكيان لا يقف على أحد، يرحل من يرحل ويأتي من يأتي ويبقى المصري على مدى أكثر من مائة عام قلعة شامخة ومنارة كروية خالدة".

وحرص مجلس إدارة المصرى البورسعيدى برئاسة سمير حلبية، رئيس مجلس إدارة النادي، ومعه محمد الخولي نائب الرئيس، وطارق هاشم وأحمد عوض عضوا المجلس على حضور جانبًا من مران الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء أمس على ملعب المصري.

وعقب نهاية المران، دار حوار سريع بين سمير حلبية ومعين الشعباني وجهازه الفني المعاون وكذلك اللاعبين، حيث تمنى حلبية للجميع موسمًا موفقًا تتحقق فيه طموحات جماهير المصري.