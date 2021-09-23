شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة: لا يجوز التظلم على عقوبة شيكابالا إلا أمام القضاء الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف عادل الشوربجي، رئيس لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم، كواليس وتفاصيل عقوبة شيكابالا لاعب نادي الزمالك، قائلا: "لم أعود للفيديو لإصدار حكم عقوبة شيكابالا، وتقرير الحكم والمراقب متشابهان".

وتابع الشوربجي في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، على فضائية أون تايم سبورتس، مع الإعلامي أحمد شوبير: "تخفيف العقوبات من عدمه يتم وفقا لقواعد ولوائح نعمل وفقا لها".

وتابع رئيس لجنة الاستئناف بالاتحاد المصري لكرة القدم: "عقوبة حازم إمام 4 مباريات فقط ولا يجوز الطعن عليها، ومن حق الزمالك الطعن على عقوبة شيكابالا بعد تخفيفها أمام القضاء الدولي فقط".

وأوضح الشوربجي: "لا يجوز التظلم مرة أخرى على عقوبة محمود عبدالرازق شيكابالا أمام مركز التحكيم والتسوية لأنه ليس جهة اختصاص"، موضحا أن العقوبات التي تقل عن 6 مباريات لم يجوز لها التظلم أيضا".

وقررت لجنة التظلمات بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عادل الشوربجي تخفيض عقوبة محمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب فريق الزمالك، لثمانية مباريات، وغرامة 250 ألف جنيه خلال اجتماعها الذى انعقد اليوم بمقر الاتحاد.