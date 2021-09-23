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اخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 22\9\2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء الكثير من الأحداث المهمة، على رأسها تخفيض عقوبة شيكابالا إلى 8 مباريات، وتكليف عامر حسين بوضع جدول مسابقات الدورى، وإنهاء سموحة الاتفاق مع سيراميكا لضم أحمد عيد رسميا.

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عامر عامر يدخل حسابات منتخب مصر فى مباراتى ليبيا

دخل عامر عامر حاسر مرمى سيراميكا حسابات الجهاز الفني للمنتخب الوطني في مباراتي ليبيا المقرر لهما 8 و 11 أكتوبر المقبلين في الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات المرحلة قبل النهائي لمونديال كأس العالم قطر 2022.

 

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سموحة ينهى الاتفاق مع سيراميكا على ضم أحمد عيد نهائيا

أنهى مسئولو نادي سموحة الاتفاق مع نظرائهم في سيراميكا على شراء أحمد عيد ظهير أيسر الفريق نهائيا بمبلغ 3 ملايين جنيه، بعدما قدم اللاعب مستويات كبيرة مع غزل المحلة في الموسم المنقضى.

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تأييد حكم إيقاف حازم إمام وتخفيض الغرامة إلى 50 ألف جنيه

 

قررت لجنة الاستئناف في اجتماعها اليوم برئاسة المستشار عادل الشوربجى وبحضور الأعضاء المستشار ابراهيم عبد الخالق والمستشار محمد أباظة والمستشار جمال عبد المنعم النظر فيما يلي:

 

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كلفت رابطة الأندية عامر حسين عضو رابطة الأندية والمشرف علي لجنة المسابقات بوضع جدول الدوري الممتاز خلال الساعات المقبلة، واتفق مسؤولو رابطة الأندية المحترفة على اختيار ثروت سويلم المدير التنفيذي السابق اتحاد الكرة وعضو الرابطة متحدثا رسميا باسم الرابطة.

 

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تخفيض عقوبة شيكابالا لثمانية مباريات و250 ألف جنيه

 

قررت لجنة التظلمات بالاتحاد المصرى لكرة القدم برئاسة عادل الشوربجي تخفيض عقوبة محمود عبدالرازق " شيكابالا " لاعب فريق الزمالك، لثمانية مباريات،وغرامة ٢٥٠ الف جنيه  خلال اجتماعها المنعقد خلال الوقت الحالى  بمقر الاتحاد.

 

 

خالد رضا مدافع دجلة يوقع لإنبى مقابل 2.5 مليون جنيه

حصل مسئولو نادى إنبى على خدمات خالد رضا، مدافع وادى دجلة، في فترة الانتقالات الصيفية الحالية مقابل 2.5 مليون جنيه،وذلك بعدما أبدى حلمى طولان المدير الفني للفريق البترولى رغبته فى ضم اللاعب لتدعيم الخط الخلفى للفريق البترولى خصوصا بعد رحيل رامى صبرى.

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أسفرت انتخابات رابطة الأندية علي اختيار أحمد دياب رئيسا للرابطة و معه عماد متعب نائب وعضوية كلا من ثروت سويلم و عامر حسين و صفي الدين بسيوني وشريف صالح و خالد رفعت. 

 

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