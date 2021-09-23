شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 22\9\2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء الكثير من الأحداث الرياضية المهمة، على رأسها تخفيض عقوبة شيكابالا إلى 8 مباريات، وتكليف عامر حسين بوضع جدول مسابقات الدورى، وإنهاء سموحة الاتفاق مع سيراميكا لضم أحمد عيد رسميا.

عامر عامر يدخل حسابات منتخب مصر فى مباراتى ليبيا

دخل عامر عامر حاسر مرمى سيراميكا حسابات الجهاز الفني للمنتخب الوطني في مباراتي ليبيا المقرر لهما 8 و 11 أكتوبر المقبلين في الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات المرحلة قبل النهائي لمونديال كأس العالم قطر 2022.

سموحة ينهى الاتفاق مع سيراميكا على ضم أحمد عيد نهائيا

أنهى مسئولو نادي سموحة الاتفاق مع نظرائهم في سيراميكا على شراء أحمد عيد ظهير أيسر الفريق نهائيا بمبلغ 3 ملايين جنيه، بعدما قدم اللاعب مستويات كبيرة مع غزل المحلة في الموسم المنقضى.