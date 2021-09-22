النجم الكولومبي خاميس رودريغيس يوقع مع الريان القطري

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الدوحة : انتقل النجم الكولومبي خاميس رودريغيس من إيفرتون الإنكليزي الى الريان القطري، وذلك بحسب ما أعلن الناديان الأربعاء.

وكتب الريان في صفحته على تويتر "حُسِمَت" باللغتين الإنكليزية والإسبانية، في إشارة الى صفقة التعاقد مع صانع الألعاب البالغ 30 عاماً، قبل أن يضيف في تغريدة ثانية "مرحباً" بالعربية والإسبانية والإنكليزية.

وأكد إيفرتون الصفقة في بيان على موقعه قال فيه "ترك خاميس رودريغيس إيفرتون للتوقيع مع نادي الريان القطري مقابل بدل لن نُفصح عنه. انتقل الكولومبي الدولي البالغ 30 عاماً الى الشرق الأوسط بعدما أمضى 12 شهراً في غوديسون بارك".

وتابع "بعدما انضم الينا من ريال مدريد في أيلول/سبتمبر 2020، خاض خاميس 26 مباراة في جميع المسابقات مع إيفرتون الموسم الماضي، مسجلاً ستة أهداف".

ودافع رودريغيس عن ألوان مدريد اعتباراً من 2014 لكنه عجز عن فرص نفسه ما دفع النادي الإسباني الى إعارته لبايرن ميونيخ الألماني لموسمي 2017 2018 و2018 2019 قبل أن يرحل الى إيفرتون في أيلول/سبتمبر 2020 في صفقة انتقال حر وبعقد لعامين مع خيار التمديد لثالث، وذلك للعب تحت اشراف مدربه السابق في النادي الملكي الإيطالي كارلو أنشيلوتي إلا أن الأخير عاد هذا الموسم الى "سانتياغو برنابيو" للاشراف مجدداً على ريال.