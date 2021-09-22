شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يجمد مستحقات لاعبيه بعد خسارة السوبر المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر داخل النادي الأهلي أن إدارة الكرة بالقلعة الحمراء قررت تجميد صرف مستحقات اللاعبين والجهاز الفني بسبب سوء الأداء عقب خسارة لقب السوبر المصري أمام طلائع الجيش وخسارة اللقب الثاني على التوالي بعد خسارة لقب الدوري المصري منذ أقل من شهر.

وأوضح المصدر أن إدارة الأهلي قررت وقف مستحقات اللاعبين والجهاز الفني بجانب خصم 300 ألف جنيه من كل منهم، كأول رد فعل من إدارة النادي على سوء الأداء والنتائج رغم تلبية احتياجات الجهاز الفني وتدعيم الفريق الأحمر بلاعبين سوبر.

شدد المصدر على أن إدارة الأهلي قررت وقف صرف المكافآت المخصصة للاعبين والجهاز الفني لحين تحسن النتائج والعودة لتحقيق الألقاب بدءا من بطولة كأس مصر.

أضاف المصدر أن خصم العقوبة الموقعة على اللاعبين والمقدرة ثلاثمائة ألف جنيه لن يتم خصمها دفعة واحدة بل سيتم تجزئتها على مراحل على مدار عدة شهور، بحيث يتم خصم نسب معينة وفقا لعقود اللاعبين والجهاز الفني.