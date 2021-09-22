شكرا لقرائتكم خبر عن الشعبانى يرفض معسكر الإمارات للمصرى البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض التونسى معين الشعبانى، المدير الفني الجديد للنادي المصري، إقامة معسكر خارجي للفريق قبل انطلاق الموسم الجديد محليا وقاريا، وفضل الشعبانى اقامة معسكر داخلي في الأسابيع الثلاثة المقبلة، لدراسة الفريق جيدا، واعداد تقرير منفصل عن كل لاعب، لوضع التشكيل المناسب لمواجهة سلطات الموارد الأوغندي في الدور الـ32 لبطولة الكونفدرالية والمقرر لها منتصف أكتوبر المقبل.

وطرحت إدارة المصري اقتراحا بإقامة معسكر خارجي في الإمارات خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الجاري، يتخلله بعض المباريات الودية منها 3 مباريات مع منتخب الصين، وهو ما رفضه الشعباني خوفا من الإصابات وتعرض اللاعبين للإرهاق، خاصة بعد الموسم الطويل المنقضى في الكرة المصرية.

قرر المدير الفني التونسي للفريق البورسعيدى استمرار التدريبات الجماعية لمدة أسبوع أو عشرة أيام، قبل الاتفاق على أي مباريات ودية لتجهيز عناصر الفريق للموسم الجديد، وينطلق قرار المدير الفني من منح الجهاز مدة كافية لمشاهدة مدى الجاهزية البدنية للاعبين قبل انطلاق الموسم الجديد، ووضع برامج تأهيلية لبعض اللاعبين الذين لا ترقى لياقتهم البدنية لمستوى المنافسة في الموسم المقبل، خاصة أن الفريق ينافس على 3 جبهات وهي الدوري وكأس مصر والكونفدرالية.

وأدى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري البورسعيدي، أمس الثلاثاء، المران الثاني له بقيادة المدرب الجديد معين الشعباني والذي وصل من دولة تونس إلى مطار القاهرة ومنه لبورسعيد مساء الاثنين، باستثناء اللاعب أحمد رفعت لاعب خط وسط الفريق.

شهد التدريب، حماسا شديدا بين جميع اللاعبين، وتمت تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين الأولى تضم المسجلين أفريقياً والثانية تضم اللاعبين الجدد وغير المسجلين أفريقيا.

وتناول المران عدد من الجمل التكتيكية الهجومية منها وأخرى دفاعية لتحسين أداء اللاعبين فنياً خلال الفترة القادمة، وشارك كل أعضاء الجهاز الفني من "مجدي تراوي - المدرب العام، سيف داود - مدرب مساعد، سعيد إبراهيم - مدرب، حسن نصر - مدرب حراس مرمى، الدكتور مجدي الألفي - طبيب الفريق".