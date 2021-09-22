شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك المسائي ..كارتيرون يعقد جلسة خاصة مع أوناجم وبن شرقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع الثنائي المغربي أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم على هامش التدريب المسائي للفريق اليوم الأربعاء.

وحرص المدير الفني على منح الثنائي تعليمات خاصة لتنفيذها في التدرييات الجماعية خلال مران اليوم.

ويستعد الفريق لمباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل.

خصص الفرنسي باتريس كارتيرون فقرة تدريبات بدنية خلال المران المسائي حيث قام المدير الفني بتقسيم اللاعبين لمجموعات لخوض تدريبات خفيفة بالكرة والتسديد على المرمى .

ويستعد الفريق لمباراة توسكر الكيني في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها أحد يومي 15 أو 16 أكتوبر المقبل.